В тюменских компаниях перестанут расти зарплаты в 2025 году

По словам основателя рекрутингового агентства Forward Company Татьяны Бадановой, предыдущий год стал самым конкурентным в плане привлечения работников. Так, если ранее работодатели выбирали сотрудников из списка кандидатов, то в 2024 году были готовы принять на работу единственного найденного специалиста. Данная тенденция способствовала росту зарплат на 10 -40 тысяч рублей по востребованным вакансиям. Однако сегодня лимиты компаний практически полностью исчерпаны.