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Posted 13 января, 05:02

Published 13 января, 05:02

Modified 13 января, 05:04

Updated 13 января, 05:04

В тюменских компаниях перестанут расти зарплаты в 2025 году

В тюменских компаниях перестанут расти зарплаты в 2025 году

13 января 2025, 05:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
Исключением станут лишь предприятия, специализирующиеся на таких востребованных сферах, как IT, добыча сырья и сельское хозяйство. Такой прогноз озвучили эксперты рынка.

По словам основателя рекрутингового агентства Forward Company Татьяны Бадановой, предыдущий год стал самым конкурентным в плане привлечения работников. Так, если ранее работодатели выбирали сотрудников из списка кандидатов, то в 2024 году были готовы принять на работу единственного найденного специалиста. Данная тенденция способствовала росту зарплат на 10 -40 тысяч рублей по востребованным вакансиям. Однако сегодня лимиты компаний практически полностью исчерпаны.

«Повышения заработной платы если и будут, то не более чем на 10-15%. И только в отраслях высоких технологий, добычи сырья и сельском хозяйстве», — подчеркнула эксперт.

И добавила, что в 2025 году сохранится тренд сокращения числа работников-мигрантов в компаниях вследствие ужесточения миграционного законодательства. Однако одновременно с тем ожидается увеличение активности работодателей в части привлечения иностранных специалистов из дальнего зарубежья, причем как квалифицированных, так и неквалифицированных, пишет РБК Тюмень.

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