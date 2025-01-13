В тюменских компаниях перестанут расти зарплаты в 2025 году

Posted 13 января, 05:02
Published 13 января, 05:02
Modified 13 января, 05:04
Updated 13 января, 05:04
По словам основателя рекрутингового агентства Forward Company Татьяны Бадановой, предыдущий год стал самым конкурентным в плане привлечения работников. Так, если ранее работодатели выбирали сотрудников из списка кандидатов, то в 2024 году были готовы принять на работу единственного найденного специалиста. Данная тенденция способствовала росту зарплат на 10 -40 тысяч рублей по востребованным вакансиям. Однако сегодня лимиты компаний практически полностью исчерпаны.
«Повышения заработной платы если и будут, то не более чем на 10-15%. И только в отраслях высоких технологий, добычи сырья и сельском хозяйстве», — подчеркнула эксперт.
И добавила, что в 2025 году сохранится тренд сокращения числа работников-мигрантов в компаниях вследствие ужесточения миграционного законодательства. Однако одновременно с тем ожидается увеличение активности работодателей в части привлечения иностранных специалистов из дальнего зарубежья, причем как квалифицированных, так и неквалифицированных, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам десяти месяцев 2024 года средний размер заработной платы достиг 80,3 тысячи рублей. Рост составил более 16%.