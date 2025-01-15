nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 11:02

Published 15 января, 11:02

Modified 15 января, 11:29

Updated 15 января, 11:29

Чиновники, ответственные за проблемы в тюменском Перевалово, стали фигурантами дел

Чиновники, ответственные за проблемы в тюменском Перевалово, стали фигурантами дел

15 января 2025, 11:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
В отношении нескольких чиновников администрации Тюменского района возбудили сразу несколько уголовных дел. Все они так или иначе причастны к проблемам в поселке Перевалово, где уже больше года мучаются со своими участками бойцы СВО.

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», владельцы участков жаловались во всем возможные инстанции, в том числе Владимиру Путину. Сейчас в поселке проблемы с водой, электроснабжением и отоплением. По сути, он опечатан и жить в нем практически невозможно.

Власти пытались доказать, что жилье построено с нарушением нормативов. Однако жители настаивали на том, что чиновники сами утвердили застройщику план без подключения к электричеству, ровно как и допустили все остальные проблемы.

После многочисленных жалоб и обращений делу был дан еще один ход. В отношении чиновников администрации Тюменского района, который возглавляет Ольга Зимина, стали фигурантами уголовных дел. Кто конкретно — неизвестно. Однако все они будут проходить судебные процессы по статье халатность.

В тюменском селе Перевалово загорелся дом
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что тюменец «поселил» в своей квартире 56 мигрантов.

Читайте также:
Тюменец «поселил» в своей квартире 56 мигрантовТобольского таксиста угрожавшего убийством ветерану СВО, будут судитьКоррупция, насилие и жестокость: топ-5 самых громких уголовных дел Тюмени 2024 года
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Суд#Прокуратура#Новости тюмени#Уголовная ответственность#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика