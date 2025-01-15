Чиновники, ответственные за проблемы в тюменском Перевалово, стали фигурантами дел

Posted 15 января, 11:02
Published 15 января, 11:02
Modified 15 января, 11:29
Updated 15 января, 11:29
Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», владельцы участков жаловались во всем возможные инстанции, в том числе Владимиру Путину. Сейчас в поселке проблемы с водой, электроснабжением и отоплением. По сути, он опечатан и жить в нем практически невозможно.
Власти пытались доказать, что жилье построено с нарушением нормативов. Однако жители настаивали на том, что чиновники сами утвердили застройщику план без подключения к электричеству, ровно как и допустили все остальные проблемы.
После многочисленных жалоб и обращений делу был дан еще один ход. В отношении чиновников администрации Тюменского района, который возглавляет Ольга Зимина, стали фигурантами уголовных дел. Кто конкретно — неизвестно. Однако все они будут проходить судебные процессы по статье халатность.