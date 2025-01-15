Чиновники, ответственные за проблемы в тюменском Перевалово, стали фигурантами дел

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», владельцы участков жаловались во всем возможные инстанции, в том числе Владимиру Путину. Сейчас в поселке проблемы с водой, электроснабжением и отоплением. По сути, он опечатан и жить в нем практически невозможно.