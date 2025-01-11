Тюменский пенсионер отдал мошенникам 2 миллиона рублей

Posted 11 января, 11:21
Published 11 января, 11:21
Modified 11 января, 11:24
Updated 11 января, 11:24
По данным прокуратуры Тюменской области, самой крупной денежной суммы, 2 миллионов рублей лишился пенсионер из Тюменского района. Мошенники позвонили пожилому мужчине под видом сотрудников Центрального Банка России и сообщили, что с его счета пытаются снять все сбережения.
Доверчивому пенсионеру предложили перевести его денежные средства на «безопасный» счет, в результате чего он лишился крупной денежной суммы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Прокуратурой Тюменского района организован надзор за ходом и результатами расследования.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мошенники начали рассылать сообщения от имени транспортной системы города с приглашением вступить в группу в тг-канале по ссылке.