Тюменский пенсионер отдал мошенникам 2 миллиона рублей

По данным прокуратуры Тюменской области, самой крупной денежной суммы, 2 миллионов рублей лишился пенсионер из Тюменского района. Мошенники позвонили пожилому мужчине под видом сотрудников Центрального Банка России и сообщили, что с его счета пытаются снять все сбережения.