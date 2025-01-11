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Posted 11 января, 11:21

Published 11 января, 11:21

Modified 11 января, 11:24

Updated 11 января, 11:24

Тюменский пенсионер отдал мошенникам 2 миллиона рублей

Тюменский пенсионер отдал мошенникам 2 миллиона рублей

11 января 2025, 11:21
Фото: 1MI.
Более 14,7 миллиона рублей похитили интернет-мошенники у жителей Тюменской области за первые 10 дней 2025 года. Жертвами аферистов стали 45 человек.

По данным прокуратуры Тюменской области, самой крупной денежной суммы, 2 миллионов рублей лишился пенсионер из Тюменского района. Мошенники позвонили пожилому мужчине под видом сотрудников Центрального Банка России и сообщили, что с его счета пытаются снять все сбережения.

Доверчивому пенсионеру предложили перевести его денежные средства на «безопасный» счет, в результате чего он лишился крупной денежной суммы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Прокуратурой Тюменского района организован надзор за ходом и результатами расследования.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мошенники начали рассылать сообщения от имени транспортной системы города с приглашением вступить в группу в тг-канале по ссылке.

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