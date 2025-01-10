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Posted 10 января, 08:13

Published 10 января, 08:13

Modified 10 января, 08:15

Updated 10 января, 08:15

В Тюмень вернутся морозы. Когда?

В Тюмень вернутся морозы. Когда?

10 января 2025, 08:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Мороз
По прогнозам метеорологов, регионе резко похолодает в начале третьей декады января. До -22….-24 температура воздуха опустится с 20 по 23 января.

В ближайший уик-энд метеорологи обещают -2…-7 в дневные часы и -8…-13 в темное время суток. Выходные пройдут без существенных осадков, ожидается местами гололедица. В понедельник, 13 января, существенно погода в Тюменской области не изменится: -3…-8 днем и до -8…-13 в ночные часы.

Фото: omsk-meteo.ru

В Тюмени в субботу, 11 января, метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков и -2…-4. Воскресенье пройдет при переменной облачности, среднесуточная температура воздуха составит -3….-6.

Фото: gismeteo.ru

Теплая погода сохранится до конца следующей недели — в пятницу, 17 декабря, ожидается кратковременное похолодание до -8…-13, после чего вновь потеплеет до -2…-7. В праздник Крещения метеорологи обещают осадки в виде снега с дождем.

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