В Тюмень вернутся морозы. Когда?

Posted 10 января, 08:13
Published 10 января, 08:13
Modified 10 января, 08:15
Updated 10 января, 08:15
В ближайший уик-энд метеорологи обещают -2…-7 в дневные часы и -8…-13 в темное время суток. Выходные пройдут без существенных осадков, ожидается местами гололедица. В понедельник, 13 января, существенно погода в Тюменской области не изменится: -3…-8 днем и до -8…-13 в ночные часы.
В Тюмени в субботу, 11 января, метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков и -2…-4. Воскресенье пройдет при переменной облачности, среднесуточная температура воздуха составит -3….-6.
Теплая погода сохранится до конца следующей недели — в пятницу, 17 декабря, ожидается кратковременное похолодание до -8…-13, после чего вновь потеплеет до -2…-7. В праздник Крещения метеорологи обещают осадки в виде снега с дождем.