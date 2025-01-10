В Тюмень вернутся морозы. Когда?

В ближайший уик-энд метеорологи обещают -2…-7 в дневные часы и -8…-13 в темное время суток. Выходные пройдут без существенных осадков, ожидается местами гололедица. В понедельник, 13 января, существенно погода в Тюменской области не изменится: -3…-8 днем и до -8…-13 в ночные часы.