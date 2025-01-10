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Posted 10 января, 07:12

Published 10 января, 07:12

Modified 10 января, 07:14

Updated 10 января, 07:14

Тюменскую область поставили в пример на совещании у Путина

Тюменскую область поставили в пример на совещании у Путина

10 января 2025, 07:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поставил Тюменскую область в пример по темпам выполнения нацпроекта «Жилье и городская среда». Это произошло во время совещания у президента РФ Владимира Путина.

Глава государства провел совещание с членами федерального правительства в режиме видеоконференции. Хуснуллин отметил достижения Тюменской области в сфере жилищного строительства.

«У нас есть регионы, но которые стабильно из года в год дают прирост. Например, Тюменская область: они уже в два раза превышают показатели, которые у нас были запланированы в нацпроекте, но при этом опять приросли», — сказал вице-премьер.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о новом рекорде строителей в регионе за 2024 год. Объем возведенного жилья достиг 2 598 тыс. квадратных метров, из которых 40% приходится на дома под одну семью в рамках ИЖС.

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#Марина Коржина#Политика#Строительство#Тюменская область#Нацпроекты#Жилищное строительство
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