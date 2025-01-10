Тюменскую область поставили в пример на совещании у Путина

Posted 10 января, 07:12
Published 10 января, 07:12
Modified 10 января, 07:14
Updated 10 января, 07:14
Глава государства провел совещание с членами федерального правительства в режиме видеоконференции. Хуснуллин отметил достижения Тюменской области в сфере жилищного строительства.
«У нас есть регионы, но которые стабильно из года в год дают прирост. Например, Тюменская область: они уже в два раза превышают показатели, которые у нас были запланированы в нацпроекте, но при этом опять приросли», — сказал вице-премьер.
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о новом рекорде строителей в регионе за 2024 год. Объем возведенного жилья достиг 2 598 тыс. квадратных метров, из которых 40% приходится на дома под одну семью в рамках ИЖС.