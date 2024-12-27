Пьяный тюменец стрелял в обидчика, но попал в сына

Инцидент случился в ночь на 18 августа 2024 года, но дело дошло до суда только сейчас. Стрелок полностью признал свою вину. Абатский районный суд за хулиганство с применением оружия и причиненный по неосторожности тяжкий вред здоровью приговорил мужчину к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно. Испытательный срок назначен на 2 года.