Пьяный тюменец стрелял в обидчика, но попал в сына

Posted 27 декабря, 06:33
Published 27 декабря, 06:33
Modified 27 декабря, 06:35
Updated 27 декабря, 06:35
Пьяный мужчина на улице поругался с молодым человеком. Решив восстановить пострадавший в перепалке авторитет, подозреваемый расстрелял окна дома, где находился его обидчик, и мотоцикл.
Но оказалось, что мотоциклом управлял малолетний сын подозреваемого. Мальчик был ранен в ногу и попал в больницу. По факту хулиганских действий возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что подозреваемый стрелял не менее 13 раз и побил окна в доме.
Инцидент случился в ночь на 18 августа 2024 года, но дело дошло до суда только сейчас. Стрелок полностью признал свою вину. Абатский районный суд за хулиганство с применением оружия и причиненный по неосторожности тяжкий вред здоровью приговорил мужчину к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно. Испытательный срок назначен на 2 года.