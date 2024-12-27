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Posted 27 декабря, 06:33

Published 27 декабря, 06:33

Modified 27 декабря, 06:35

Updated 27 декабря, 06:35

Пьяный тюменец стрелял в обидчика, но попал в сына

Пьяный тюменец стрелял в обидчика, но попал в сына

27 декабря 2024, 06:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Житель Абатского района после пьяной ссоры на улице начал стрелять. Но вместо обидчика попал в собственного сына.

Пьяный мужчина на улице поругался с молодым человеком. Решив восстановить пострадавший в перепалке авторитет, подозреваемый расстрелял окна дома, где находился его обидчик, и мотоцикл.

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Но оказалось, что мотоциклом управлял малолетний сын подозреваемого. Мальчик был ранен в ногу и попал в больницу. По факту хулиганских действий возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что подозреваемый стрелял не менее 13 раз и побил окна в доме.

Инцидент случился в ночь на 18 августа 2024 года, но дело дошло до суда только сейчас. Стрелок полностью признал свою вину. Абатский районный суд за хулиганство с применением оружия и причиненный по неосторожности тяжкий вред здоровью приговорил мужчину к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно. Испытательный срок назначен на 2 года.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюменская область#Суд#Стрельба
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