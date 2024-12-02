nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 07:53

Published 2 декабря, 07:53

Modified 2 декабря, 07:55

Updated 2 декабря, 07:55

Тюменского бизнесмена обвинили в гибели 11-летнего мальчика на стройке в Ирбите

В Ирбите ребенка задавило бетонной плитой. В его гибели обвинили тюменца

2 декабря 2024, 07:53
Фото: 1MI.

Тюменского бизнесмена обвинили в гибели 11-летнего мальчика на стройке в Ирбите

Сюжет
Строительство
31-летнего тюменца, руководителя проекта строительства многоквартирного дома, обвинили в гибели 11-летнего ребенка.

Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Трагедия произошла в апреле этого года на стройплощадке по улице Маршала Жукова в Ирбите (Свердловская область. Тюменец был ответственным за демонтаж старого здания, однако площадку никак не огородил — строительные материалы находились без присмотра.

Вечером 11 апреля на строительную площадку прибежали играть два брата. Один из мальчиков залез на бетонный блок. Под весом ребенка плита потеряла устойчивость, стала скатываться, в результате чего подросток упал на другой бетонный блок, а сорвавшаяся плата упала на ребенка. Полученные ребенком травмы оказались несовместимы с жизнью — мальчик скончался на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело по факту произошедшей трагедии направлено в Ирбитский районный суд. Рассмотрение по существу состоится в ближайшее время, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

На стройке тюменской высотки погиб монтажник
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в результате несчастного случая погиб 67-летний сантехник управляющей компании. По факту произошедшего тюменскими следователями возбуждено дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Читайте также:
Директора тюменской школы оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку школьницМобилизованный тюменец сбежал из зоны СВО. Его поймали под ТобольскомСтоимость ОСАГО в Тюменской области снизилась на 3,6%
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Уголовное дело#Суд#Новости тюмени#Снос#Свердловская область#Снос домов#Уголовная ответственность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика