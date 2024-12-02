В Ирбите ребенка задавило бетонной плитой. В его гибели обвинили тюменца

Вечером 11 апреля на строительную площадку прибежали играть два брата. Один из мальчиков залез на бетонный блок. Под весом ребенка плита потеряла устойчивость, стала скатываться, в результате чего подросток упал на другой бетонный блок, а сорвавшаяся плата упала на ребенка. Полученные ребенком травмы оказались несовместимы с жизнью — мальчик скончался на месте происшествия.