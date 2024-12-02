В Ирбите ребенка задавило бетонной плитой. В его гибели обвинили тюменца

Posted 2 декабря, 07:53
Published 2 декабря, 07:53
Modified 2 декабря, 07:55
Updated 2 декабря, 07:55
Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Трагедия произошла в апреле этого года на стройплощадке по улице Маршала Жукова в Ирбите (Свердловская область. Тюменец был ответственным за демонтаж старого здания, однако площадку никак не огородил — строительные материалы находились без присмотра.
Вечером 11 апреля на строительную площадку прибежали играть два брата. Один из мальчиков залез на бетонный блок. Под весом ребенка плита потеряла устойчивость, стала скатываться, в результате чего подросток упал на другой бетонный блок, а сорвавшаяся плата упала на ребенка. Полученные ребенком травмы оказались несовместимы с жизнью — мальчик скончался на месте происшествия.
В настоящее время уголовное дело по факту произошедшей трагедии направлено в Ирбитский районный суд. Рассмотрение по существу состоится в ближайшее время, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в результате несчастного случая погиб 67-летний сантехник управляющей компании. По факту произошедшего тюменскими следователями возбуждено дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда».