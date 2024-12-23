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Posted 23 декабря, 10:31

Published 23 декабря, 10:31

Modified 23 декабря, 10:55

Updated 23 декабря, 10:55

В Тюмени будут судить мужчину за тройное убийство десятилетней давности

В Тюмени будут судить мужчину за тройное убийство десятилетней давности

23 декабря 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney.
Перед судом в Тюмени предстанет подсудимый, обвиняемый в убийстве трех человек. Но произошло оно, правда, десять лет назад.

Как рассказали в Следственном комитете, мужчина, некогда проживавший на Московском тракте в Тюмени, взял огнестрельное оружие и из-за произошедшего скандала начал стрелять по пяти мужчинам, стоящим напротив него. Все они были его знакомыми.

В результате произошедшего трое потерпевших скончались: двое на месте происшествия, а третий — спустя четыре дня после госпитализации. Один из пострадавших был также госпитализирован с огнестрельным ранением. Пятый — не пострадал.

На следующий же день стрелок немедленно покинул регион, после чего был объявлен в федеральный розыск. На протяжении более 11 лет фигурант скрывался от органов следствия, жил при этом по поддельным документам.

Задержан он был на территории Чеченской республики только в этом году. Там он и проживал, надеясь, что скроется от правосудия. Сейчас мужчина доставлен обратно в Тюмень и заключен под стражу.

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Сейчас уголовное дело предстоит рассмотреть суду. Грозить обвиняемому может срок вплоть до пожизненного.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Спустя 30 лет задержали серийного убийцу-бизнесмена.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Следственный комитет#Убийство#Убийства
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