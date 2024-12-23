В Тюмени будут судить мужчину за тройное убийство десятилетней давности

Posted 23 декабря, 10:31
Published 23 декабря, 10:31
Modified 23 декабря, 10:55
Updated 23 декабря, 10:55
Как рассказали в Следственном комитете, мужчина, некогда проживавший на Московском тракте в Тюмени, взял огнестрельное оружие и из-за произошедшего скандала начал стрелять по пяти мужчинам, стоящим напротив него. Все они были его знакомыми.
В результате произошедшего трое потерпевших скончались: двое на месте происшествия, а третий — спустя четыре дня после госпитализации. Один из пострадавших был также госпитализирован с огнестрельным ранением. Пятый — не пострадал.
На следующий же день стрелок немедленно покинул регион, после чего был объявлен в федеральный розыск. На протяжении более 11 лет фигурант скрывался от органов следствия, жил при этом по поддельным документам.
Задержан он был на территории Чеченской республики только в этом году. Там он и проживал, надеясь, что скроется от правосудия. Сейчас мужчина доставлен обратно в Тюмень и заключен под стражу.
Сейчас уголовное дело предстоит рассмотреть суду. Грозить обвиняемому может срок вплоть до пожизненного.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Спустя 30 лет задержали серийного убийцу-бизнесмена.