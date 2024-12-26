«Отстояли во время паводка»: в СУЭНКО подвели итоги 2024 года

Posted 26 декабря, 08:09
Published 26 декабря, 08:09
Modified 26 декабря, 08:11
Updated 26 декабря, 08:11
В электросетевом комплексе СУЭНКО по прогнозам специалистов полезный отпуск электроэнергии составит в Тюменской области около 3 млрд кВтч (рост относительно прошлого года — 11,53%), в Курганской — 3,6 млрд кВтч (рост в сравнении с 2023-м — 1,51%).
Серьезный результат работ — то, что удалось успешно отстоять электросетевую и коммунальную инфраструктуру в Курганской и Тюменской областях во время паводка.
«В Кургане готовились к самому тяжелому сценарию — переливу Тобола через дамбу. Разработали план по погашению районов города в зависимости от места прорыва. Но благодаря мерам по укреплению, принятым властями, предприятиями и горожанами, делать этого не пришлось», — рассказал директор СУЭНКО Данил Анучин.
Он также отметил самоотверженный труд энергетиков в режиме 24/7: благодаря персоналу превентивно отключили и спасли от «большой воды» 350 трансформаторных подстанций:
«Электроустановки не пострадали и после ухода воды мы оперативно подключали потребителей. Кроме того, не потребовались дополнительные капитальные затраты на их восстановление. Это значимый результат».
Паводок не помешал 100-процентому выполнению производственных планов: инвестиционной и ремонтной программ.
В Курганской области сделали рывок в замене обычного провода на СИП — самонесущий изолированный провод. 153 км СИП смонтировали в Кургане и 53 населенных пунктах. СИП обеспечит воздушным линиям высокую электробезопасность, снизит аварийность и потери электроэнергии.
24 энергообъекта в регионе оснастили современной системой охранного видеонаблюдения.
Третий год не снижается авральный темп работы энергетиков в СНТ Тюмени и Тюменского района. В 2024 бригады СУЭНКО и дочерней компании СУЭС провели комплексную реконструкцию сетей в 50 СНТ, где были перебои с электроснабжением в аномальные морозы в декабре 2023 года. Энергетики реконструировали и построили более 60 км ЛЭП 0,4-10 кВ и 15 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Вложения компании в борьбу с ветхостью сетей в тюменских СНТ составили в 2024 году более 340 млн рублей.
Электроснабжение от основной электрической сети организовали для села Тугалово в Уватском районе Тюменской области. Долгое время электроэнергию для села на левом берегу Иртыша вырабатывали дизельные электростанции. СУЭНКО построила более 9 км кабельно-воздушной линии напряжением 6 кВ, 2-х трансформаторную подстанцию и воздушную линию 0,4 кВ, благодаря чему обеспечила возможность подключения Тугалово к основной сети электроснабжения и надежное электроснабжение для 150 человек и 3-х социально значимых объектов.
Планомерно модернизируют коммунальное хозяйство специалисты коммунального комплекса СУЭНКО в Тюменской области. Крупный инвестпроект с привлечением средств Фонда развития территорий завершили в Тобольске: построили сливную станцию с канализационным коллектором через реку Иртыш. Теперь жидкие бытовые отходы жилых домов Левобережья будут транспортироваться под рекой Иртыш до существующей сети централизованного водоотведения Тобольска. Достигнут в том числе значимый экологический эффект.
Важный результат работы коммунальщиков в 2024 году — модернизация котельных. Самые значимые объекты — котельная № 46, квартальная котельная и ее центральный тепловой пункт в Ишиме, котельная № 17 и котельная «Гилево» в Ялуторовске. Техническое перевооружение объектов с применением современных технологий укрепило надежность систем теплоснабжения.
Заметно светлее в темное время суток стало в Курганской области. В 2024-м СУЭНКО установила в Кургане и райцентрах Зауралья 4 738 современных энергосберегающих светильников по муниципальным контрактам (нарастающим итогом с 2022 года — 7 603 светильника). Как правило, светильники размещаются на линиях электропередачи, но для отдельных территорий энергетики проложили в общей сложности 17,6 км дополнительных линий наружного освещения. Также в регионе установили 77 шкафов управления наружным освещением. Финансирование составило почти 127 млн рублей. Всего за год энергетики заключили и успешно реализовали 24 муниципальных контракта. В микрорайонах Кургана также шло создание новых светоточек в рамках контракта, подписанного в декабре прошлого года.
Компьютерный класс для будущих энергетиков с доступом к цифровой модели сети Зауралья открылся в Петуховском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства. В прошлом году СУЭНКО и Правительство Курганской области совместно начали модернизировать учебное заведение. По итогам наборов в 2023 и 2024 годах 97 студентов обучаются по целевым договорам с СУЭНКО. Все они будут обеспечены работой в энергокомпании после получения дипломов. Помимо совершенствования учебной базы, для студентов создаются комфортные бытовые условия. Так, в общежитии капитально отремонтировали 32 комнаты, душевые, кровлю и установили современные кухни-столовые и прачечные для студентов.
А еще в декабре рядом с учебным корпусом техникума засиял пятнадцатый Белый медведь из медвежьего семейства СУЭНКО.