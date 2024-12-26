«Отстояли во время паводка»: в СУЭНКО подвели итоги 2024 года

Заметно светлее в темное время суток стало в Курганской области. В 2024-м СУЭНКО установила в Кургане и райцентрах Зауралья 4 738 современных энергосберегающих светильников по муниципальным контрактам (нарастающим итогом с 2022 года — 7 603 светильника). Как правило, светильники размещаются на линиях электропередачи, но для отдельных территорий энергетики проложили в общей сложности 17,6 км дополнительных линий наружного освещения. Также в регионе установили 77 шкафов управления наружным освещением. Финансирование составило почти 127 млн рублей. Всего за год энергетики заключили и успешно реализовали 24 муниципальных контракта. В микрорайонах Кургана также шло создание новых светоточек в рамках контракта, подписанного в декабре прошлого года.