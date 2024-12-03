Специалисты СУЭНКО устранили порядка 1399 раскопок без нарушения сроков

«Ювелирную» работу выполнили энергетики при подключении к сетям Спасской церкви в Тюмени. Старинное здание находится в центре города на перекрестке Ленина-Челюскинцев. Бурить начали в 120 метрах от церкви, не задели подземные коммуникации по Ленина и точно попали в специально подготовленные отверстия в фундаменте. Благоустройство при этом осталось ненарушенным, и не было перекрытий пешеходной и транспортной территорий.