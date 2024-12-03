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Posted 3 декабря, 05:56

Published 3 декабря, 05:56

Modified 3 декабря, 05:58

Updated 3 декабря, 05:58

Специалисты СУЭНКО устранили порядка 1399 раскопок без нарушения сроков

Специалисты СУЭНКО устранили порядка 1399 раскопок без нарушения сроков

3 декабря 2024, 05:56
Фото: СУЭНКО.
Сюжет
Строительство
В СУЭНКО подвели итоги по восстановлению благоустройства после земляных работ в 2024 году.

С января по 18 ноября текущего года в Курганской области СУЭНКО выполнила 179 раскопок. В Тюменской — 1 044 раскопки в электросетевом комплексе и 176 — в коммунальном. Во всех случаях восстановили нарушенное благоустройство строго по графику, без нарушения сроков.

С наступлением минусовых температур компания перешла к работе в зимнем режиме. Это значит, что по окончании мероприятий траншеи засыпаются грунтом, песком, щебнем. При этом асфальтовое покрытие будет восстановлено в следующем году, когда установятся плюсовые температуры.

В электросетевом хозяйстве земляные работы проводятся при ремонте, строительстве и модернизации кабельной сети 10/0,4 кВ, технологическом присоединении новых потребителей и аварийно-восстановительных работах на кабельных линиях. В коммунальном комплексе благоустройство выполняют после раскопок при устранении технологических повреждений на сетях водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

По окончании работ траншею засыпают грунтом. Если раскопка была на газоне, то далее укладывается плодородное покрытие. На тротуарах и проезжих частях восстанавливается асфальтовое покрытие или брусчатка.

Если раскопка существенно затруднит функционирование транспортной инфраструктуры и передвижение пешеходов, специалисты применяют метод горизонтального бурения. Бестраншейный способ позволяет выполнить необходимые действия на кабельных линиях, не перекрывая проезжую часть и не нарушая асфальтового или газонного покрытия. Как правило, проколы производятся при пересечении автомобильных дорог и на городских участках с повышенным благоустройством.

Например, в декабре в Кургане реконструируют кабельную линию 6 киловольт в центре города на перекрестке улиц К. Мяготина и Томина. Учитывая загруженность проезжей части, а также недавно сделанный ремонт улицы К. Мяготина, энергетики сделают прокол под ней, что позволит выполнить реконструкцию подземной сети без нарушения благоустройства.

«Ювелирную» работу выполнили энергетики при подключении к сетям Спасской церкви в Тюмени. Старинное здание находится в центре города на перекрестке Ленина-Челюскинцев. Бурить начали в 120 метрах от церкви, не задели подземные коммуникации по Ленина и точно попали в специально подготовленные отверстия в фундаменте. Благоустройство при этом осталось ненарушенным, и не было перекрытий пешеходной и транспортной территорий.

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