Семья Белых медведей вернулась на Цветной бульвар в Тюмени

Posted 30 ноября, 07:24
Published 30 ноября, 07:24
Modified 30 ноября, 07:26
Updated 30 ноября, 07:26
Здесь они простоят всю зиму.
Для нас медведи уже давно живые существа. Мы их любим, мы о них заботимся. Большая команда работала над тем, чтобы они сегодня зажглись. А три года назад впервые прочитал в заголовках: «Медведи СУЭНКО — символ Нового года в Тюмени». И это лучшая награда за этот проект, — заключил директор энергокомпании Данил Анучин.
Дорога медвежат по улицам Тюмени заняла почти 2 часа. Горожане с детьми следили за передвижением косолапых и специально приходили к локациям, мимо которых проезжал новогодний кортеж: отслеживать маршрут в режиме реального времени можно было в Telegram-канале предприятия.
29 ноября, благодаря улыбкам сотен гостей, тысячи гирлянд засияли на белоснежных медведях. По старой доброй традиции энергетики приготовили для тюменцев яркую развлекательную программу и вручили памятные подарки всем, кто пришел в костюмах медвежат.
Глава города Максим Афанасьев, посетивший открытие, отметил, что светящиеся медведи вновь создали в Тюмени новогоднее настроение:
Здорово, что в нашем городе есть замечательные добрые партнеры, которые создают по-настоящему предпраздничное настроение. Благодарю компанию СУЭНКО за то, что дарят праздник в наш город и в наши дома. Эти мишки уже стали родными и близкими для каждого из нас.
Итак, обратный отсчет пошел, Тюмень к празднованию Нового 2025 года готова!
Напомним, 6 декабря сразу после включения всех пушистых семей стартует фотоконкурс «Медведи ПОВСЮДУ». Участие в конкурсе сможет принять любой желающий. Условия просты: опубликуйте оригинальное фото с Белыми медведями СУЭНКО в своих соцсетях с хэштегом #медведисуэнко (ехать к самим медведям необязательно: проявите фантазию, нарисуйте или слепите своего, но похожего на любого героя компании) и отправьте это фото в личные сообщения администратору группы СУЭНКО ВКонтакте — Анатолию.
За результатами конкурса следите в соцсетях и на suenco.ru. Покажем тюменских любимцев всей стране!
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.