Семья Белых медведей вернулась на Цветной бульвар в Тюмени

Напомним, 6 декабря сразу после включения всех пушистых семей стартует фотоконкурс «Медведи ПОВСЮДУ». Участие в конкурсе сможет принять любой желающий. Условия просты: опубликуйте оригинальное фото с Белыми медведями СУЭНКО в своих соцсетях с хэштегом #медведисуэнко (ехать к самим медведям необязательно: проявите фантазию, нарисуйте или слепите своего, но похожего на любого героя компании) и отправьте это фото в личные сообщения администратору группы СУЭНКО ВКонтакте — Анатолию.