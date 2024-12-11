За пять лет СУЭНКО реализовала в Тобольске проекты сумму 5,5 млрд рублей

Финансирование проведенных работ осуществлялось за счет средств Фонда национального благосостояния и Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства, городского бюджета, а также ремонтной и инвестиционной программ СУЭНКО. Крупнейшими коммунальными объектами стали Жуковская насосно-фильтровальная станция и закольцовка водоводов Жуковский–Соколовский водозаборы, которая позволила полностью заменить на современные полимерные трубы все магистральные водоводы, идущие от очистных сооружений водопровода в город. Кроме того, сюда можно отнести и масштабное строительство системы водоотведения Левобережья. Для этого под дном Иртыша были проложены две ветки коллектора.