За пять лет СУЭНКО реализовала в Тобольске проекты сумму 5,5 млрд рублей

Posted 11 декабря, 10:02
Published 11 декабря, 10:02
Modified 11 декабря, 10:25
Updated 11 декабря, 10:25
Финансирование проведенных работ осуществлялось за счет средств Фонда национального благосостояния и Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства, городского бюджета, а также ремонтной и инвестиционной программ СУЭНКО. Крупнейшими коммунальными объектами стали Жуковская насосно-фильтровальная станция и закольцовка водоводов Жуковский–Соколовский водозаборы, которая позволила полностью заменить на современные полимерные трубы все магистральные водоводы, идущие от очистных сооружений водопровода в город. Кроме того, сюда можно отнести и масштабное строительство системы водоотведения Левобережья. Для этого под дном Иртыша были проложены две ветки коллектора.
Специалистами компании также проведен ремонт большей части магистральных тепловых сетей диаметром 1000 мм, снабжающие теплом весь Тобольск. Это порядка 8,3 км трубопроводов. Капитальный ремонт выполнен на 17-ти участках, еще 45 включены в планы работ на следующие годы.
В связи с неудовлетворительным техническим состоянием канализационных сетей Тобольска, начиная с 2020 года, СУЭНКО проводит масштабные работы по ремонту магистрального железобетонного коллектора диаметром 1000 мм. Ветхие сети меняются на новые полимерные трубы, срок службы которых — 50 лет. Реализация проекта уже вышли за пределы города. Реконструкция сетей обеспечит нормальное отведение сточных вод от существующей застройки и перспективных районов.
С 2020 года СУЭНКО и администрация Тобольска выполняют программу, направленную на ликвидацию дефицита финансирования ремонтных работ прошлых лет. Большинство объектов расположено в историческом центре города, рядом с объектами культурного наследия. Все мероприятия проводятся с учетом результатов историко-культурной экспертизы проектной документации и сохранения культурного слоя земли.
Отметим, в рамках дальнейшего сотрудничества «СУЭНКО» разработала и презентовала главе Тобольска Петру Вагину перспективные проекты по модернизации систем ЖКХ города на ближайшие 5 лет.
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.