Специалисты СУЭНКО полностью готовы к предстоящей зиме

Posted 18 ноября, 07:35
Published 18 ноября, 07:35
Modified 18 ноября, 07:44
Updated 18 ноября, 07:44
При подготовке к ОЗП 2024/2025 специалисты компании капитально отремонтировали 597 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов разных типов напряжения, а также 2024 км ЛЭП 0,4-110 кВ в Тюменской и Курганской областях. При этом энергетики продолжили модернизацию электросетевого хозяйства в рамках инвестиционной программы. Так, планы по строительству и реконструкции энергообъектов, влияющих на бесперебойное прохождение ОЗП в Тюменской области, выполнены на 100%. Кроме того, на сегодняшний день повсеместно ведется замена обычного провода на самонесущий изолированный провод (при новом строительстве воздушных линий также применяется СИП).
Отмечается, что устранять аварии зимой готовы 354 бригады, 1 тысяча 149 сотрудников и 531 единица техники. В состоянии готовности находятся 39 передвижных дизельных электростанций мощностью более 30 кВт.
Все тюменские и курганские филиалы СУЭНКО продолжают работу над созданием цифровой модели сети 6-10 кВ. Цифровая модель 35-110 кВ полностью создана сразу в 2 регионах. Филиал «Тюменские городские электрические сети» уже полностью перешел на новые технологии, что позволяет специалистам контролировать работу электросетевого комплекса в режиме реального времени. Внедренная система оптимизирует деятельность оперативно-выездных бригад, диспетчеров, служб технического аудита, инженеров и мастеров производственных служб.
В рамках специальной целевой программы расчистили и расширили 677,5 гектаров просек ЛЭП 0,4-110 кВ, что является важным для контроля количества аварийных отключений по причине выпадения деревьев из лесных массивов на провода (например, такое возможно, если высота дерева превышает нормативную ширину просеки).
Тюменские подразделения СУЭНКО провели капитальный ремонт 495 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10/0,4 кВ, 62 км ЛЭП разных типов напряжения. Реконструировали 4 ТП и 13,9 км воздушных и кабельных линий. Построили 14 новых ТП и 17,2 км линий электропередачи. Полностью закрыт план и по замене неизолированного провода на СИП: 72,11 км воздушных линий в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тюмени и Тюменском районе.
Важнейшее мероприятие инвестпрограммы 2024 года — строительство ТП 6/0,4кВ и 9 км кабельно-воздушной линии 6 кВ для электроснабжения села Тугалово в Уватском районе. Долгие годы электроэнергию для населенного пункта на левом берегу Иртыша вырабатывала дизельная электростанция. Благодаря новым ТП и линии электропередачи этой зимой Тугалово запитают от основной сети.
В регионе проводятся масштабные работы по реконструкции ветхих сетей СНТ (177 садовых товариществ Тюмени и Тюменского района), которые СУЭНКО приняла на баланс. За 3 года в модернизацию вложили более 1 млрд рублей. В прошлом году стартовала целевая программа по их обеспечению качественным и стабильным электроснабжением. Специалисты строят новые воздушные линии, ставят дополнительные опоры и новые трансформаторы с увеличенной мощностью, меняют голые провода на СИП. В текущем году энергетики обновили более 60 км электросетей в 50 СНТ. В 2025-м работы продолжатся.
Третий год параллельно с подготовкой к ОЗП СУЭНКО борется с ветхостью сетей в СНТ. Это колоссальный объем работ. И хотя сделано немало, и работаем в авральном режиме, нужно время, чтобы обеспечить всем садоводам нормальное электроснабжение. Все проблемы в СНТ нам известны и обязательно будут решены, хоть и не сразу. Мы не можем гарантировать, что природная стихия не станет причиной нарушений работы сетей. Но мы сделаем все, чтобы восстанавливать электроснабжение настолько оперативно, насколько это возможно. СНТ не останутся один на один со своими проблемами. И, конечно, будем продолжать модернизацию сетей, — пояснил директор СУЭНКО Данил Анучин.
В Зауралье энергетики капитально отремонтировали оборудование 41 подстанции напряжением 35-110 киловольт, 102 ТП и РП, 1 962 км воздушных и кабельных линий. На 6 ПС реализовали мероприятия по реконструкции оборудования (силового, систем релейной защиты, связи и телемеханики). Помимо этого, обновили 6 трансформаторных подстанций и построили 2 новые.
В рамках инвестиционной программы в области продолжили реализацию целевых программ. Так, на подстанциях 35-110 кВ филиалы меняют устаревшие фарфоровые опорно-стержневые изоляторы на современные полимерные. Они прочные, устойчивые к погодным явлениям и перенапряжениям. В общей сложности за год на 13 ПС появились 295 новых изоляторов.
Энергетики полностью выполнили план по монтажу самонесущего изолированного провода. В Кургане и 53 населенных пунктах региона смонтировали 125,8 км СИП.