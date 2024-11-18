Специалисты СУЭНКО полностью готовы к предстоящей зиме

При подготовке к ОЗП 2024/2025 специалисты компании капитально отремонтировали 597 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов разных типов напряжения, а также 2024 км ЛЭП 0,4-110 кВ в Тюменской и Курганской областях. При этом энергетики продолжили модернизацию электросетевого хозяйства в рамках инвестиционной программы. Так, планы по строительству и реконструкции энергообъектов, влияющих на бесперебойное прохождение ОЗП в Тюменской области, выполнены на 100%. Кроме того, на сегодняшний день повсеместно ведется замена обычного провода на самонесущий изолированный провод (при новом строительстве воздушных линий также применяется СИП).