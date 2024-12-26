Дорога в ДОКе вырастет до четырех полос

Posted 26 декабря, 08:53
Published 26 декабря, 08:53
Modified 26 декабря, 08:55
Updated 26 декабря, 08:55
Специалисты администрации Тюмени составили план работ для расширения улицы Коммунистической. Планируется построить четыре полосы для движения транспорта.
«Потребность существует. Сформирован план работ, разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт улицы Коммунистическая и расширение ее до четырех полос. Строительно-монтажные работы запланированы на период 2026–2028 годы», — рассказали в мэрии.
Как писал «Наш Город», самый загруженный участок Салаирского тракта в Тюмени расширят вдвое, ради чего изымут более 100 земельных участков вдоль трассы. Ведется разработка проектной документации для строительства четырех полос на отрезке дороги с 7-го по 14-й км. В настоящее время.