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Posted 26 декабря, 08:53

Published 26 декабря, 08:53

Modified 26 декабря, 08:55

Updated 26 декабря, 08:55

Дорога в ДОКе вырастет до четырех полос

Дорога в ДОКе вырастет до четырех полос

26 декабря 2024, 08:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Мэрия Тюмени пообещала расширить дорогу в микрорайоне ДОК до четырех полос. Работы уже внесли в план, но не на следующий год.

Специалисты администрации Тюмени составили план работ для расширения улицы Коммунистической. Планируется построить четыре полосы для движения транспорта.

«Потребность существует. Сформирован план работ, разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт улицы Коммунистическая и расширение ее до четырех полос. Строительно-монтажные работы запланированы на период 2026–2028 годы», — рассказали в мэрии.
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Как писал «Наш Город», самый загруженный участок Салаирского тракта в Тюмени расширят вдвое, ради чего изымут более 100 земельных участков вдоль трассы. Ведется разработка проектной документации для строительства четырех полос на отрезке дороги с 7-го по 14-й км. В настоящее время.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Строительство#Дороги#Дорожное строительство
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