Дорога в ДОКе вырастет до четырех полос

Как писал «Наш Город», самый загруженный участок Салаирского тракта в Тюмени расширят вдвое, ради чего изымут более 100 земельных участков вдоль трассы. Ведется разработка проектной документации для строительства четырех полос на отрезке дороги с 7-го по 14-й км. В настоящее время.