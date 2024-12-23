Подведены итоги работы коммунальной сферы Исетского района

Posted 23 декабря, 12:21
Published 23 декабря, 12:21
Modified 23 декабря, 12:23
Updated 23 декабря, 12:23
Ключевые аспекты работы включали реконструкцию тепловых сетей и источников тепловой энергии, а также внедрение современных систем диспетчеризации и контроля.
В частности, были проведены работы по реконструкции тепловых сетей общей протяжённостью более 2-х километров в посёлке Кировский, более 1 километра в селе Шорохово и более 500 метров в сёлах Бархатово и Кукушкино. На тепловых сетях в селе Рафайлово заменили запорную арматуру и дымовые трубы в газовой котельной. 32 газовые котельные Исетского района были подключены к системе диспетчеризации, что позволит осуществлять мониторинг работы оборудования в режиме реального времени и быстро реагировать на возможные нештатные ситуации.
В Ярковском районе в 2024 году были проведены работы по реконструкции тепловых сетей на улицах Южная в Ярково и Центральная в Аксарино. выполнены проектные работы и закуплено оборудование для замены насосов центральной котельной в с. Ярково. Завершено строительство газопровода к новой модульной газовой котельной в селе Гилёво, которая была успешно введена в эксплуатацию.
Компания уделяет большое внимание текущему обслуживанию и ремонту тепловых сетей и источников тепловой энергии, что позволило существенно сократить объём подпитки котельных района и количество аварийных ситуаций на инженерных сетях. Осенью текущего года были проведены режимные наладочные испытания котлов на всех источниках тепловой энергии, что обеспечит более эффективную выработку тепловой энергии при снижении затрат на природный газ и увеличение срока службы оборудования котельных.