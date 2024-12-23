Подведены итоги работы коммунальной сферы Исетского района

В частности, были проведены работы по реконструкции тепловых сетей общей протяжённостью более 2-х километров в посёлке Кировский, более 1 километра в селе Шорохово и более 500 метров в сёлах Бархатово и Кукушкино. На тепловых сетях в селе Рафайлово заменили запорную арматуру и дымовые трубы в газовой котельной. 32 газовые котельные Исетского района были подключены к системе диспетчеризации, что позволит осуществлять мониторинг работы оборудования в режиме реального времени и быстро реагировать на возможные нештатные ситуации.