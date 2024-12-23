Высшее образование в Тюмени: самые популярные вузы, направления и цены

Таким образом, основной акцент при поступлении в Тюмени в 2024 году сместился в сторону технологических и медицинских специальностей, тогда как гуманитарные и сельскохозяйственные профессии пока не так востребованы, однако нельзя назвать их неперспективными. Это создает как вызовы, так и возможности для вузов и рынка труда региона.