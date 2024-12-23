Высшее образование в Тюмени: самые популярные вузы, направления и цены

Posted 23 декабря, 11:34
Published 23 декабря, 11:34
Modified 23 декабря, 11:36
Updated 23 декабря, 11:36
Тюменский государственный университет подтвердил рост интереса к гуманитарным и социальным наукам, а также к направлениям, связанным с биотехнологиями и экологией. Университет активно развивает научно-исследовательскую инфраструктуру, что привлекает студентов, заинтересованных в научной карьере.
«В последние годы из-за диспропорций в выборе ЕГЭ многие вузы сталкиваются с нехваткой абитуриентов на бюджетные места и вынуждены объявлять донабор. Наша приемная кампания прошла хорошо, мы выполнили план по бюджету. 1451 место в Тюмени, 162 в Тобольске, 200 в Ишиме закрыты! Вырос средний балл ЕГЭ на направления Института государства и права, Школы образования, Школы естественных наук и SAS», — комментирует ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Лидерами по числу поступивших бюджетников стали:
География поступивших охватывает 49 регионов России и девять зарубежных стран. Больше всего первокурсников представляют Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курганскую, Свердловскую и Челябинскую области. В Тюменский государственный университет зачислено уже 711 граждан Азербайджана, Армении, Египта, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Тюменский индустриальный университет отметил стабильно высокий конкурс на технические и инженерные специальности. Вузы нефтегазового профиля остаются привлекательными для абитуриентов, что связано с перспективами трудоустройства и высокими зарплатами в отрасли. Особое внимание в этом году уделено цифровым технологиям и программам на стыке ИТ и инженерии.
Тюменский индустриальный университет (ТИУ) по итогам основной волны приемной кампании в 2024 году зарегистрировал рекордное количество заявок на программы высшего образования — 8 954 заявления. Это на 2 500 больше, чем в прошлом году.
«Приемная кампания прошла успешно. В этом году значительно выросло количество заявлений, поданных на поступление. Особенно хочется отметить высокую востребованность технических специальностей», — отметил и. о. ректора Тюменского индустриального университета Юрий Клочков.
Конкурс в 2024-м году был серьезным: на одно место претендовало в среднем 7,58 абитуриентов. Наибольшим спросом среди поступающих пользовались направления геология, дизайн архитектурной среды и прикладная геодезия.
География абитуриентов значительно расширилась: в Тюмень поступают студенты из 41 региона страны, включая такие отдаленные территории, как Сахалин, Калининградская область, Дагестан, Республика Крым и ЛНР.
В итоге на бюджетные места очного бакалавриата и специалитета было зачислено 2 464 студента. Среди наиболее популярных направлений:
Количество студентов-олимпиадников также возросло: 11 человек получили право зачисления без вступительных испытаний в Высшую инженерную школу EG и Институт архитектуры и дизайна. На платной основе зачислено 360 студентов — это на 90 больше прошлогоднего показателя.
Международное сотрудничество в этом году расширилось: на программы бакалавриата и специалитета поступили 228 иностранных студентов из 19 государств, включая Китай, Гану, Йемен, Того, Эфиопию и другие страны.
Отметим, что ТИУ реализует более 220 образовательных программ, из которых 80% — технического профиля.
Тюменский государственный медицинский университет подвел итоги с рекордным числом поступивших. Популярность вуза объясняется высокими показателями по качеству образования и востребованностью медицинских специальностей на рынке труда. Преимущественно абитуриенты выбирали направления «Лечебное дело», «Стоматология» и «Педиатрия». Важным фактором успеха стала активная профориентационная работа и программы целевого набора, которые привлекают выпускников школ из регионов.
«Мы фиксируем увеличение интереса к целевому обучению в ТМУ и связываем это с изменениями по приему, которые вступили в силу этой весной. Теперь абитуриенту доступны все предложения от работодателей на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений „Работа в России“", — пояснил ответственный секретарь приемной комиссии ТМУ Вениамин Глушков.
Согласно данным приемной комиссии, к началу сентября к обучению по программам бакалавриата и специалитета приступили 1 500 человек. Из них 617 абитуриентов зачислены на бюджетные места, включая 310 студентов по целевому набору. Дополнительно трое поступили в рамках квоты Министерства науки и образования РФ, а еще 58 человек — по отдельным и особым квотам.
Программы среднего профессионального образования (СПО) привлекли 159 новых студентов, а на платной основе обучение начнут 655 первокурсников.
Тюменский медуниверситет сохраняет лидерские позиции среди абитуриентов Тюменской области и северных регионов России. Большинство студентов представляют Уральский федеральный округ — Тюмень, Свердловскую, Курганскую и Челябинскую области. В числе зачисленных есть также абитуриенты из Алтайского края, Республики Саха и других регионов.
Дополнительный прием на бакалавриат, специалитет и СПО стартовал 19 августа и продолжится до заполнения всех мест. Также продолжается зачисление иностранных студентов.
ГАУ Северного Зауралья успешно завершает приемную кампанию 2024 года, продемонстрировав позитивную динамику и высокий интерес со стороны абитуриентов. В этом году университет предложил 16 направлений подготовки бакалавриата и один специалитет, а также более 700 бюджетных мест для студентов очной и заочной форм обучения.
Среди самых популярных направлений выделяются «Агроинженерия», «Экология и природопользование», а также «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Важной особенностью кампании стало внедрение дистанционного обучения по некоторым программам, что открывает дополнительные возможности для абитуриентов из отдаленных регионов.
Особое внимание университет уделяет индивидуальным достижениям абитуриентов, которые добавляли баллы при поступлении. Конкуренция за места была заметной, что подчеркивает востребованность аграрного образования и значимость университета для региона.
Успешно проведена работа по трудоустройству и практическому обучению, так как вуз активно сотрудничает с ведущими предприятиями агропромышленного комплекса Тюменской области
«Агропромышленный комплекс — это суперразвивающиеся производства, он в топе, он отвечает за продовольственную безопасность нашей страны, и мы так выстраиваем наш образовательный процесс, чтобы ребята были максимально погружены в этот реальный сектор экономики. Больше внедряем предпринимательское направление, цифровую трансформацию сельского хозяйства. Отдельный модуль по цифровым направлениям в АПК», — подчеркнула ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко
Тюменский государственный институт культуры успешно завершил приемную кампанию 2024 года, отметив несколько значимых достижений и тенденций.
В 2024 году в вуз были зачислены абитуриенты на программы бакалавриата, специалитета и среднего профессионального образования (СПО).
По очной форме обучения прием осуществлялся на 17 направлений, среди которых востребованными стали творческие специальности и культурологические направления.
На платные места зачислены около 150 студентов, что показывает стабильный интерес к вузу и его программам.
Наибольший интерес абитуриентов вызвали:
Эти направления традиционно остаются визитной карточкой вуза, привлекая как местных, так и иногородних абитуриентов .
ТГИК продолжает привлекать студентов из различных регионов России, включая Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий АО и даже дальние регионы, такие как Алтайский край и Республика Саха (Якутия).
В 2024 году средний проходной балл на бюджетные места по ключевым направлениям вырос, что свидетельствует об ужесточении конкурса и высоком уровне подготовки поступающих. Конкурс на творческие специальности, включающие дополнительные испытания, традиционно был выше, чем на остальные направления.
В 2024 году приемная кампания в университетах Тюмени выявила несколько ключевых тенденций, отражающих интересы абитуриентов и потребности рынка труда.
Наибольший интерес абитуриентов был сосредоточен на технических и инженерных специальностях, особенно связанных со строительством, IT-сферой и программированием. Университеты отмечают значительный рост числа заявлений на информационные технологии, цифровую инженерию и прикладную математику. Это связано с высокой востребованностью специалистов в IT-отрасли региона и ростом числа технологических компаний, открывающихся в Тюмени.
Также продолжается высокий интерес к медицинским направлениям — конкурс на лечебное дело и педиатрию остается стабильно высоким. Абитуриенты выбирают эти специальности из-за перспективных зарплат и стабильности в сфере здравоохранения.
«Целевое обучение продолжает набирать обороты, особенно в медицинских вузах и на инженерных специальностях. Работодатели всё чаще сотрудничают с университетами для подготовки конкретных специалистов под свои потребности», — указывает тюменский социолог Наталья Девлешова.
Университеты активно развивают новые программы по цифровым технологиям, кибербезопасности и искусственному интеллекту. Эти направления становятся всё более популярными среди абитуриентов, что отражает общие федеральные тренды в области цифровизации экономики.
Таким образом, основной акцент при поступлении в Тюмени в 2024 году сместился в сторону технологических и медицинских специальностей, тогда как гуманитарные и сельскохозяйственные профессии пока не так востребованы, однако нельзя назвать их неперспективными. Это создает как вызовы, так и возможности для вузов и рынка труда региона.