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Posted 23 декабря, 11:34

Published 23 декабря, 11:34

Modified 23 декабря, 11:36

Updated 23 декабря, 11:36

Высшее образование в Тюмени: самые популярные вузы, направления и цены

Высшее образование в Тюмени: самые популярные вузы, направления и цены

23 декабря 2024, 11:34
Фото: 1MI. Высшее образование в Тюмени: самые популярные вузы, направления и цены

Тюменцам рассказали, как поступить в вузы Тюмени

В 2024 году вузы Тюмени пользовались большим спросом у абитуриентов. Это подтверждается значительным ростом числа поданных заявок и высоким конкурсом на наиболее востребованные специальности. Как поступить в тюменские вузы? Сколько баллов нужно набрать или сколько денег придется заплатить?

Тюменский государственный университет

Тюменский государственный университет подтвердил рост интереса к гуманитарным и социальным наукам, а также к направлениям, связанным с биотехнологиями и экологией. Университет активно развивает научно-исследовательскую инфраструктуру, что привлекает студентов, заинтересованных в научной карьере.

«В последние годы из-за диспропорций в выборе ЕГЭ многие вузы сталкиваются с нехваткой абитуриентов на бюджетные места и вынуждены объявлять донабор. Наша приемная кампания прошла хорошо, мы выполнили план по бюджету. 1451 место в Тюмени, 162 в Тобольске, 200 в Ишиме закрыты! Вырос средний балл ЕГЭ на направления Института государства и права, Школы образования, Школы естественных наук и SAS», — комментирует ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Поступление в ТюмГУПоступление в ТюмГУ
Поступление в ТюмГУПоступление в ТюмГУ
Поступление в ТюмГУПоступление в ТюмГУ
Поступление в ТюмГУ. Фото: nashgorod.ru

Лидерами по числу поступивших бюджетников стали:

  • Институт государства и права, средний балл;
  • Финансово-экономический институт;
  • Институт социально-гуманитарных наук;
  • Школа перспективных исследований;
  • Школа образования.

География поступивших охватывает 49 регионов России и девять зарубежных стран. Больше всего первокурсников представляют Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курганскую, Свердловскую и Челябинскую области. В Тюменский государственный университет зачислено уже 711 граждан Азербайджана, Армении, Египта, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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Тюменский индустриальный университет

Тюменский индустриальный университет отметил стабильно высокий конкурс на технические и инженерные специальности. Вузы нефтегазового профиля остаются привлекательными для абитуриентов, что связано с перспективами трудоустройства и высокими зарплатами в отрасли. Особое внимание в этом году уделено цифровым технологиям и программам на стыке ИТ и инженерии.

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) по итогам основной волны приемной кампании в 2024 году зарегистрировал рекордное количество заявок на программы высшего образования — 8 954 заявления. Это на 2 500 больше, чем в прошлом году.

«Приемная кампания прошла успешно. В этом году значительно выросло количество заявлений, поданных на поступление. Особенно хочется отметить высокую востребованность технических специальностей», — отметил и. о. ректора Тюменского индустриального университета Юрий Клочков.
Поступление в ТИУ.Поступление в ТИУ.
Поступление в ТИУ. Поступление в ТИУ.
Поступление в ТИУ.Поступление в ТИУ.
Поступление в ТИУ.. Фото: nashgorod.ru

Конкурс в 2024-м году был серьезным: на одно место претендовало в среднем 7,58 абитуриентов. Наибольшим спросом среди поступающих пользовались направления геология, дизайн архитектурной среды и прикладная геодезия.

География абитуриентов значительно расширилась: в Тюмень поступают студенты из 41 региона страны, включая такие отдаленные территории, как Сахалин, Калининградская область, Дагестан, Республика Крым и ЛНР.

В итоге на бюджетные места очного бакалавриата и специалитета было зачислено 2 464 студента. Среди наиболее популярных направлений:

  • «Информатика и вычислительная техника/Информационные системы и технологии» — 140 человек;
  • «Нефтегазовое дело» — 293 человека;
  • «Строительство» — 600 человек.

Количество студентов-олимпиадников также возросло: 11 человек получили право зачисления без вступительных испытаний в Высшую инженерную школу EG и Институт архитектуры и дизайна. На платной основе зачислено 360 студентов — это на 90 больше прошлогоднего показателя.

Международное сотрудничество в этом году расширилось: на программы бакалавриата и специалитета поступили 228 иностранных студентов из 19 государств, включая Китай, Гану, Йемен, Того, Эфиопию и другие страны.

Отметим, что ТИУ реализует более 220 образовательных программ, из которых 80% — технического профиля.

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Тюменский медицинский университет

Тюменский государственный медицинский университет подвел итоги с рекордным числом поступивших. Популярность вуза объясняется высокими показателями по качеству образования и востребованностью медицинских специальностей на рынке труда. Преимущественно абитуриенты выбирали направления «Лечебное дело», «Стоматология» и «Педиатрия». Важным фактором успеха стала активная профориентационная работа и программы целевого набора, которые привлекают выпускников школ из регионов.

«Мы фиксируем увеличение интереса к целевому обучению в ТМУ и связываем это с изменениями по приему, которые вступили в силу этой весной. Теперь абитуриенту доступны все предложения от работодателей на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений „Работа в России“", — пояснил ответственный секретарь приемной комиссии ТМУ Вениамин Глушков.
Поступление у медицинский университет Тюмени.Поступление у медицинский университет Тюмени.
Поступление у медицинский университет Тюмени.. Фото: nashgorod.ru

Согласно данным приемной комиссии, к началу сентября к обучению по программам бакалавриата и специалитета приступили 1 500 человек. Из них 617 абитуриентов зачислены на бюджетные места, включая 310 студентов по целевому набору. Дополнительно трое поступили в рамках квоты Министерства науки и образования РФ, а еще 58 человек — по отдельным и особым квотам.

Программы среднего профессионального образования (СПО) привлекли 159 новых студентов, а на платной основе обучение начнут 655 первокурсников.

Тюменский медуниверситет сохраняет лидерские позиции среди абитуриентов Тюменской области и северных регионов России. Большинство студентов представляют Уральский федеральный округ — Тюмень, Свердловскую, Курганскую и Челябинскую области. В числе зачисленных есть также абитуриенты из Алтайского края, Республики Саха и других регионов.

Дополнительный прием на бакалавриат, специалитет и СПО стартовал 19 августа и продолжится до заполнения всех мест. Также продолжается зачисление иностранных студентов.

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Государственный аграрный университет Северного Зауралья

ГАУ Северного Зауралья успешно завершает приемную кампанию 2024 года, продемонстрировав позитивную динамику и высокий интерес со стороны абитуриентов. В этом году университет предложил 16 направлений подготовки бакалавриата и один специалитет, а также более 700 бюджетных мест для студентов очной и заочной форм обучения.

Среди самых популярных направлений выделяются «Агроинженерия», «Экология и природопользование», а также «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Важной особенностью кампании стало внедрение дистанционного обучения по некоторым программам, что открывает дополнительные возможности для абитуриентов из отдаленных регионов.

Поступления в Государственный аграрный университет Северного Зауралья.Поступления в Государственный аграрный университет Северного Зауралья.
Поступления в Государственный аграрный университет Северного Зауралья.. Фото: nashgorod.ru

Особое внимание университет уделяет индивидуальным достижениям абитуриентов, которые добавляли баллы при поступлении. Конкуренция за места была заметной, что подчеркивает востребованность аграрного образования и значимость университета для региона.

Успешно проведена работа по трудоустройству и практическому обучению, так как вуз активно сотрудничает с ведущими предприятиями агропромышленного комплекса Тюменской области

«Агропромышленный комплекс — это суперразвивающиеся производства, он в топе, он отвечает за продовольственную безопасность нашей страны, и мы так выстраиваем наш образовательный процесс, чтобы ребята были максимально погружены в этот реальный сектор экономики. Больше внедряем предпринимательское направление, цифровую трансформацию сельского хозяйства. Отдельный модуль по цифровым направлениям в АПК», — подчеркнула ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко
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Тюменский государственный институт культуры

Тюменский государственный институт культуры успешно завершил приемную кампанию 2024 года, отметив несколько значимых достижений и тенденций.

В 2024 году в вуз были зачислены абитуриенты на программы бакалавриата, специалитета и среднего профессионального образования (СПО).

По очной форме обучения прием осуществлялся на 17 направлений, среди которых востребованными стали творческие специальности и культурологические направления.

На платные места зачислены около 150 студентов, что показывает стабильный интерес к вузу и его программам.

Поступление в Тюменский государственный институт культуры.Поступление в Тюменский государственный институт культуры.
Поступление в Тюменский государственный институт культуры.. Фото: nashgorod.ru

Наибольший интерес абитуриентов вызвали:

  • Музыкальное искусство и хореография
  • Дизайн и изобразительное искусство
  • Социально-культурная деятельность

Эти направления традиционно остаются визитной карточкой вуза, привлекая как местных, так и иногородних абитуриентов .

ТГИК продолжает привлекать студентов из различных регионов России, включая Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий АО и даже дальние регионы, такие как Алтайский край и Республика Саха (Якутия).

В 2024 году средний проходной балл на бюджетные места по ключевым направлениям вырос, что свидетельствует об ужесточении конкурса и высоком уровне подготовки поступающих. Конкурс на творческие специальности, включающие дополнительные испытания, традиционно был выше, чем на остальные направления.

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Тенденции поступления в университеты Тюмени в 2024 году

В 2024 году приемная кампания в университетах Тюмени выявила несколько ключевых тенденций, отражающих интересы абитуриентов и потребности рынка труда.

Наибольший интерес абитуриентов был сосредоточен на технических и инженерных специальностях, особенно связанных со строительством, IT-сферой и программированием. Университеты отмечают значительный рост числа заявлений на информационные технологии, цифровую инженерию и прикладную математику. Это связано с высокой востребованностью специалистов в IT-отрасли региона и ростом числа технологических компаний, открывающихся в Тюмени.

Также продолжается высокий интерес к медицинским направлениям — конкурс на лечебное дело и педиатрию остается стабильно высоким. Абитуриенты выбирают эти специальности из-за перспективных зарплат и стабильности в сфере здравоохранения.

«Целевое обучение продолжает набирать обороты, особенно в медицинских вузах и на инженерных специальностях. Работодатели всё чаще сотрудничают с университетами для подготовки конкретных специалистов под свои потребности», — указывает тюменский социолог Наталья Девлешова.

Университеты активно развивают новые программы по цифровым технологиям, кибербезопасности и искусственному интеллекту. Эти направления становятся всё более популярными среди абитуриентов, что отражает общие федеральные тренды в области цифровизации экономики.

Таким образом, основной акцент при поступлении в Тюмени в 2024 году сместился в сторону технологических и медицинских специальностей, тогда как гуманитарные и сельскохозяйственные профессии пока не так востребованы, однако нельзя назвать их неперспективными. Это создает как вызовы, так и возможности для вузов и рынка труда региона.

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