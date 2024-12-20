Тюменцы спросили Путина о пропавших на СВО бойцах

Во время Прямой линии президент РФ Владимир Путин ответил на 14 вопросов, связанных со специальной военной операцией. Так, одним из первых стал вопросы о сроках освобождения Курской области от украинских боевиков и меры поддержки для военных. Тема бойцов на СВО актуальна и для тюменцев: такие вопросы были в обращениях, поступивших из Тюменской области.