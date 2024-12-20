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Posted 20 декабря, 03:01

Published 20 декабря, 03:01

Modified 20 декабря, 03:03

Updated 20 декабря, 03:03

Тюменцы спросили Путина о пропавших на СВО бойцах

Тюменцы спросили Путина о пропавших на СВО бойцах

20 декабря 2024, 03:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Путин
Среди других тем жителей Тюменской области интересовали поиски ушедших на СВО близких.

Во время Прямой линии президент РФ Владимир Путин ответил на 14 вопросов, связанных со специальной военной операцией. Так, одним из первых стал вопросы о сроках освобождения Курской области от украинских боевиков и меры поддержки для военных. Тема бойцов на СВО актуальна и для тюменцев: такие вопросы были в обращениях, поступивших из Тюменской области.

Организаторы общения президента с народом показали перечень тем, по которым жители региона хотели бы услышать мнение Путина. В обнародованном во время прямого эфира 19 декабря списке были вопросы о поиске военнослужащих, пропавших в зоне СВО.

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Также тюменцев интересовала инфляция и рост цен на продукты, земельные вопросы, строительство и улучшение инфраструктуры. Спрашивали жители региона и о решении проблем ЖКХ, поддержке промышленности, улучшении социальной сферы.

В течение ежегодной Прямой линии президент ответил на 76 вопросов. «Наш Город» опубликовал большой материал по итогам общения граждан с Путиным. Отмечается, что властям Тюменской области будет непросто исполнить все поручения и рекомендации, данные главой государства.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Путин#Вопросы президенту#СВО
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