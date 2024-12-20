Тюменцы спросили Путина о пропавших на СВО бойцах

Posted 20 декабря, 03:01
Published 20 декабря, 03:01
Modified 20 декабря, 03:03
Updated 20 декабря, 03:03
Во время Прямой линии президент РФ Владимир Путин ответил на 14 вопросов, связанных со специальной военной операцией. Так, одним из первых стал вопросы о сроках освобождения Курской области от украинских боевиков и меры поддержки для военных. Тема бойцов на СВО актуальна и для тюменцев: такие вопросы были в обращениях, поступивших из Тюменской области.
Организаторы общения президента с народом показали перечень тем, по которым жители региона хотели бы услышать мнение Путина. В обнародованном во время прямого эфира 19 декабря списке были вопросы о поиске военнослужащих, пропавших в зоне СВО.
Также тюменцев интересовала инфляция и рост цен на продукты, земельные вопросы, строительство и улучшение инфраструктуры. Спрашивали жители региона и о решении проблем ЖКХ, поддержке промышленности, улучшении социальной сферы.
В течение ежегодной Прямой линии президент ответил на 76 вопросов. «Наш Город» опубликовал большой материал по итогам общения граждан с Путиным. Отмечается, что властям Тюменской области будет непросто исполнить все поручения и рекомендации, данные главой государства.