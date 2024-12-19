Огромная пробка на выезде из Тюмени. Что стало причиной затора?

Сегодня в Тюмени и области наблюдаются снегопад и сильный ветер, что создает опасные условия для движения. В пятниц в регионе также ожидаются умеренные, местами сильные снегопады, а ветер сменит направление с восточного на северо-западное со скоростью 7-12 м/с. МЧС региона предупреждает о необходимости повышенной осторожности на дорогах в такую погоду.