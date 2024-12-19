Огромная пробка на выезде из Тюмени. Что стало причиной затора?

Posted 19 декабря, 13:49
Published 19 декабря, 13:49
Modified 19 декабря, 13:51
Updated 19 декабря, 13:51
На Московском тракте в направлении Екатеринбурга образовалась значительная пробка.
«Тут надолго. Вообще движения нет. Московский тракт, приготовься», — пишет один из водителей, застрявший в пробке.
В пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области сообщили, что на 318 км трассы Екатеринбург-Тюмень произошло столкновение между легковым автомобилем и грузовиком. В результате аварии пострадал водитель легковушки, мужчине около 40 лет.
Сегодня в Тюмени и области наблюдаются снегопад и сильный ветер, что создает опасные условия для движения. В пятниц в регионе также ожидаются умеренные, местами сильные снегопады, а ветер сменит направление с восточного на северо-западное со скоростью 7-12 м/с. МЧС региона предупреждает о необходимости повышенной осторожности на дорогах в такую погоду.