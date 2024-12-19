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Posted 19 декабря, 13:49

Published 19 декабря, 13:49

Modified 19 декабря, 13:51

Updated 19 декабря, 13:51

Огромная пробка на выезде из Тюмени. Что стало причиной затора?

Огромная пробка на выезде из Тюмени. Что стало причиной затора?

19 декабря 2024, 13:49
Фото: 1MI.
Сервисы 2GIS и «Яндекс» показывают, что затор протянулся на 5 километров, что затрудняет движение на выезде из Тюмени и на развязке.

На Московском тракте в направлении Екатеринбурга образовалась значительная пробка.

«Тут надолго. Вообще движения нет. Московский тракт, приготовься», — пишет один из водителей, застрявший в пробке.

В пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области сообщили, что на 318 км трассы Екатеринбург-Тюмень произошло столкновение между легковым автомобилем и грузовиком. В результате аварии пострадал водитель легковушки, мужчине около 40 лет.

Сегодня в Тюмени и области наблюдаются снегопад и сильный ветер, что создает опасные условия для движения. В пятниц в регионе также ожидаются умеренные, местами сильные снегопады, а ветер сменит направление с восточного на северо-западное со скоростью 7-12 м/с. МЧС региона предупреждает о необходимости повышенной осторожности на дорогах в такую погоду.

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Ранее стало известно, что МТС усилила сеть LTE на федеральной автотрассе P-402 Тюмень-Омск.

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