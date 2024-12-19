В жутком ДТП под Тюменью пострадали двое детей. Один из них — младенец

Posted 19 декабря, 12:12
Published 19 декабря, 12:12
Modified 19 декабря, 12:16
Updated 19 декабря, 12:16
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель — 32 летняя женщина не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и улетела с дороги в кювет, предварительно перевернувшись.
В результате аварии пострадали дети автомобилистки. 8-летний мальчик и 4-месячная дочь. Дети находились на заднем сиденье автомобиля в детских удерживающих устройствах.
Всех пострадавших доставили в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.