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Posted 19 декабря, 12:12

Published 19 декабря, 12:12

Modified 19 декабря, 12:16

Updated 19 декабря, 12:16

В жутком ДТП под Тюменью пострадали двое детей

В жутком ДТП под Тюменью пострадали двое детей. Один из них — младенец

19 декабря 2024, 12:12
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В жутком ДТП под Тюменью пострадали двое детей

Сюжет
ДТП
Жуткое ДТП произошло сегодня на трассе Екатеринбург — Тюмень в Тюменском районе. В ДТП ранены двое детей.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель — 32 летняя женщина не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и улетела с дороги в кювет, предварительно перевернувшись.

В результате аварии пострадали дети автомобилистки. 8-летний мальчик и 4-месячная дочь. Дети находились на заднем сиденье автомобиля в детских удерживающих устройствах.

Всех пострадавших доставили в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось о том, что два человека погибли в ДТП на тюменской трассе.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени
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