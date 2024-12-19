МТС усилила сеть LTE на федеральной автотрассе P-402 Тюмень-Омск

Федеральная трасса Р-402 — одна из основных транспортных артерий в регионе, которая объединяет четыре города — Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим. По ней автолюбители и туристы путешествуют в сибирские города, восточные регионы страны, осуществляется большой поток грузоперевозок. Обновленная сеть позволит пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, цифровыми путеводителями и быстро сориентироваться в путешествии по региону.