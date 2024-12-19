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Posted 19 декабря, 12:19

Published 19 декабря, 12:19

Modified 19 декабря, 15:36

Updated 19 декабря, 15:36

МТС усилила сеть LTE на федеральной автотрассе P-402 Тюмень-Омск

МТС усилила сеть LTE на федеральной автотрассе P-402 Тюмень-Омск

19 декабря 2024, 12:19
Фото: 1MI.
Цифровая экосистема МТС сообщает о реализации проекта по усилению сети LTE на федеральной трассе Р-402, соединяющей Тюменскую и Омскую область.

Новое телеком-оборудование установлено более чем в 25 локациях в Тюменском, Ялуторовском, Заводоуковском, Омутинском, Голышмановском, Ишимском и Абатском районах области. Специалисты провели расширение сети вдоль трассы у населенных пунктов Шабаново, Тушнолобово, Черемшанка, Вагай, Падун, Беркут, рабочего поселка Винзили и многих других до границы с Омской областью.

Федеральная трасса Р-402 — одна из основных транспортных артерий в регионе, которая объединяет четыре города — Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим. По ней автолюбители и туристы путешествуют в сибирские города, восточные регионы страны, осуществляется большой поток грузоперевозок. Обновленная сеть позволит пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, цифровыми путеводителями и быстро сориентироваться в путешествии по региону.

К предстоящим новогодним праздникам мы завершили большой проект по рефармингу на ключевых трассах региона. В их числе — автодорога, соединяющая западную и восточную часть Тюменской области, — подчеркнула директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Ранее МТС улучшила LTE-покрытие на федеральной трассе Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск.

#Общество#Технологии#Тюмень#Тюменская область#Россия#Оборудование#Интернет#МТС#Омск#Омская область#Путешествие
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