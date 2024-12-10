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Posted 10 декабря, 15:06

Published 10 декабря, 15:06

Modified 10 декабря, 15:08

Updated 10 декабря, 15:08

Дивиденды СИБУРА за 9 месяцев превысили 80 млрд рублей

Дивиденды СИБУРА за 9 месяцев превысили 80 млрд рублей

10 декабря 2024, 15:06
Фото: 1MI.
Нефтехимическая компания, как и другие крупные предприятия, объявила о выплате очередных промежуточных дивидендов.

СИБУР, который входит в число ведущих мировых нефтехимических компаний, сообщил об одобрении акционерами дивидендов за девять месяцев текущего года в размере 9,3 руб. на акцию (в общей сложности 23,52 млрд руб.).

Ранее компания выплатила дивиденды за первое полугодие в размере 24,4 руб. на акцию (62,54 млрд руб.). Таким образом, общая сумма дивидендов холдинга за период с января по сентябрь составила 33,7 руб. на акцию, что соответствует 86,06 млрд руб.

СИБУР традиционно выделяет 50% своей прибыли по МСФО на дивиденды. Теперь к дивидендам компании будет приковано еще больше внимания, поскольку СИБУР готовится к IPO на 2% своих акций. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в ближайшее время.

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Напомним, в октябре стало известно, что СИБУР выиграл суд в Австрии о разморозке европейских активов.

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#Иван Солдатов#Общество#СИБУР#Прибыль#Дивиденды
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