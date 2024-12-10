Дивиденды СИБУРА за 9 месяцев превысили 80 млрд рублей

СИБУР традиционно выделяет 50% своей прибыли по МСФО на дивиденды. Теперь к дивидендам компании будет приковано еще больше внимания, поскольку СИБУР готовится к IPO на 2% своих акций. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в ближайшее время.