Дивиденды СИБУРА за 9 месяцев превысили 80 млрд рублей

Posted 10 декабря, 15:06
Published 10 декабря, 15:06
Modified 10 декабря, 15:08
Updated 10 декабря, 15:08
СИБУР, который входит в число ведущих мировых нефтехимических компаний, сообщил об одобрении акционерами дивидендов за девять месяцев текущего года в размере 9,3 руб. на акцию (в общей сложности 23,52 млрд руб.).
Ранее компания выплатила дивиденды за первое полугодие в размере 24,4 руб. на акцию (62,54 млрд руб.). Таким образом, общая сумма дивидендов холдинга за период с января по сентябрь составила 33,7 руб. на акцию, что соответствует 86,06 млрд руб.
СИБУР традиционно выделяет 50% своей прибыли по МСФО на дивиденды. Теперь к дивидендам компании будет приковано еще больше внимания, поскольку СИБУР готовится к IPO на 2% своих акций. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в ближайшее время.
Напомним, в октябре стало известно, что СИБУР выиграл суд в Австрии о разморозке европейских активов.