Тюменский просветительский проект «Экодом» празднует второй День рождения

Posted 29 октября, 07:30
Published 29 октября, 07:30
Modified 29 октября, 07:32
Updated 29 октября, 07:32
За это время проект вырос до 6 экодомов, а его участниками стали свыше 80 тысяч человек. При этом в пункты приема вторичных ресурсов было сдано 95,5 тонн бумаги, картона, металла, ПЭТ и других видов пластика.
Самая важная миссия экодомов — познавательная. Это место, где в спокойной, уютной, дружелюбной обстановке можно узнать ответы на любые вопросы о грамотном обращении с отходами, бережном использовании ресурсов, экологичном образе жизни, о том, как внести свой вклад в защиту окружающей среды, с чего начать, как легко завести экопривычки, не меняя привычный быт, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
На сегодняшний день в Тюменской области работают шесть экодомов: четыре в Тюмени, и по одному в Ишиме, Тобольске.
Мы уже готовимся к открытию седьмого экодома. Он скоро появится в самом центре Тобольска. Пока идет строительство мультицентра, горожане выбирают подходящее название, — поделились в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Напомним, экодома — это сеть просветительских площадок с возможностью посетить бесплатные лекции, экоуроки, мастер-классы, тематические свопы и другие мероприятия. В мультицентрах оборудована экобиблиотека, игротека, медиазона, мастерская переработки, работает книгообменник. Проект реализуется ООО «ТЭО», при поддержке Правительства области и компании СИБУР.