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Posted 29 октября, 07:30

Published 29 октября, 07:30

Modified 29 октября, 07:32

Updated 29 октября, 07:32

Тюменский просветительский проект «Экодом» празднует второй День рождения

Тюменский просветительский проект «Экодом» празднует второй День рождения

29 октября 2024, 07:30
Фото: ТЭО.
Сюжет
Строительство
Экологический мультицентр «Гудвин» стал первой площадкой, открытой в рамках просветительского проекта «Экодом», который стартовал в Тюменской области два года назад.

За это время проект вырос до 6 экодомов, а его участниками стали свыше 80 тысяч человек. При этом в пункты приема вторичных ресурсов было сдано 95,5 тонн бумаги, картона, металла, ПЭТ и других видов пластика.

Самая важная миссия экодомов — познавательная. Это место, где в спокойной, уютной, дружелюбной обстановке можно узнать ответы на любые вопросы о грамотном обращении с отходами, бережном использовании ресурсов, экологичном образе жизни, о том, как внести свой вклад в защиту окружающей среды, с чего начать, как легко завести экопривычки, не меняя привычный быт, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

На сегодняшний день в Тюменской области работают шесть экодомов: четыре в Тюмени, и по одному в Ишиме, Тобольске.

Мы уже готовимся к открытию седьмого экодома. Он скоро появится в самом центре Тобольска. Пока идет строительство мультицентра, горожане выбирают подходящее название, — поделились в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Фото: ТЭО

Напомним, экодома — это сеть просветительских площадок с возможностью посетить бесплатные лекции, экоуроки, мастер-классы, тематические свопы и другие мероприятия. В мультицентрах оборудована экобиблиотека, игротека, медиазона, мастерская переработки, работает книгообменник. Проект реализуется ООО «ТЭО», при поддержке Правительства области и компании СИБУР.

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