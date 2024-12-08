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Posted 8 декабря, 09:11

Published 8 декабря, 09:11

Modified 8 декабря, 09:13

Updated 8 декабря, 09:13

В Тюменской области врач-акушер спасла пациентку от онкологии

В Тюменской области врач-акушер спасла пациентку от онкологии

8 декабря 2024, 09:11
Фото: 1MI.
Опасное заболевание и 65-летней тоболячки врач заподозрила в ходе диспансеризации. Внимание медика привлекло хронического заболевание пациентки, при котором происходит атрофия кожи и слизистой оболочки вульвы.

Пожилую женщину отправили на дообследование, в результате которого были выявлены клетки в предраковом состоянии.

В ближайшее время пациентке проведут обследование для уточнения состояния и назначат лечение, направленное на предотвращение прогрессирования болезни и восстановление здоровья тканей.

Не иначе, как чудо. Тюменские врачи спасли жизнь пациенту, пересадив сердце
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменскими медики спасли жизнь новорожденному малышу с опасной инфекцией. Ребенку провели антибактериальное лечение и операцию.

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