В Тюменской области врач-акушер спасла пациентку от онкологии

Posted 8 декабря, 09:11
Published 8 декабря, 09:11
Modified 8 декабря, 09:13
Updated 8 декабря, 09:13
Пожилую женщину отправили на дообследование, в результате которого были выявлены клетки в предраковом состоянии.
В ближайшее время пациентке проведут обследование для уточнения состояния и назначат лечение, направленное на предотвращение прогрессирования болезни и восстановление здоровья тканей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменскими медики спасли жизнь новорожденному малышу с опасной инфекцией. Ребенку провели антибактериальное лечение и операцию.