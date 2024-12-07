Тюменские офтальмологи спасли жизнь младенцу с опасной инфекцией

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выявлен новый очаг кори. Случая заболевания данной инфекцией зарегистрирован у одного из жителей дома по улице Селекционной, 6. В целом с начала года в Тюменской области выявлено более 30 случаев заболевания корью.