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Posted 7 декабря, 09:03

Published 7 декабря, 09:03

Modified 7 декабря, 09:03

Updated 7 декабря, 09:03

Тюменские врачи спасли жизнь новорожденного ребенка

Тюменские офтальмологи спасли жизнь младенцу с опасной инфекцией

7 декабря 2024, 09:03
Фото: 1MI.

Тюменские врачи спасли жизнь новорожденного ребенка

Сюжет
Дети
Медики тюменской Областной клинической больницы №2 спасли жизнь новорожденному малышу. У юного пациента в уголке глаза появилось подкожное образование.

По итогам проведенного исследования выяснилось, что у ребенка врожденная двусторонняя дакриоцистоцеле с флегмоной слезного мешка. Ситуация осложнялась тем, что в новообразовании появился гной и инфекция начала распространялась по всему организму малыша.

Юный тюменец был экстренно госпитализирован. Медики проверили вскрытие флегмоны слезного мешка, убрали гнойные массы, провели антибактериальную терапию. На втором этапе лечения была выполнена операция и зондирование слезно-носового канала.

В настоящее время юный пациент уже выписан из больницы и находится дома. Его здоровью ничего не угрожает.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выявлен новый очаг кори. Случая заболевания данной инфекцией зарегистрирован у одного из жителей дома по улице Селекционной, 6. В целом с начала года в Тюменской области выявлено более 30 случаев заболевания корью.

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