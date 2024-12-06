В выходные в Тюмени ударят 20-градусные морозы

В Тюмени в предстоящие выходные метеорологи обещают переменную облачность, -7…-8 в светлое время суток и -10…-11 в ночные часы. Осадки в эти дни маловероятны. В первый рабочий день нового декабрьской недели существенно погода не изменится — в областной столице ожидается облачная с прояснениями погода и -9…-13.