В выходные в Тюмени ударят 20-градусные морозы

Posted 6 декабря, 08:34
Published 6 декабря, 08:34
Modified 6 декабря, 08:36
Updated 6 декабря, 08:36
Днем столбики термометров покажут -6…-11, в ночные часы опустятся до -10…-15, местами до -20. Ожидается изморозь.
В воскресенье, 8 декабря, существенно погода не изменится: переменная облачность, изморозь, -7…-12 днем и до -13…-23 в темное время суток. В понедельник, 9 декабря, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, -8…-13 днем и до -13….-23 в ночные часы.
В Тюмени в предстоящие выходные метеорологи обещают переменную облачность, -7…-8 в светлое время суток и -10…-11 в ночные часы. Осадки в эти дни маловероятны. В первый рабочий день нового декабрьской недели существенно погода не изменится — в областной столице ожидается облачная с прояснениями погода и -9…-13.
Согласно долгосрочным прогнозам, относительно морозная погода в областной столице продержится до 10 декабря. После чего в Тюмень вернется околонулевая температура воздуха.