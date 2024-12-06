nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 08:34

Published 6 декабря, 08:34

Modified 6 декабря, 08:36

Updated 6 декабря, 08:36

В выходные в Тюмени ударят 20-градусные морозы

В выходные в Тюмени ударят 20-градусные морозы

6 декабря 2024, 08:34
Фото: 1MI.
Предстоящий уик-энд на юге Тюменской области ожидается морозным и солнечным. По прогнозам метеорологов, в субботу, 7 декабря, день пройдет при переменной облачности и без осадков.

Днем столбики термометров покажут -6…-11, в ночные часы опустятся до -10…-15, местами до -20. Ожидается изморозь.

Фото: omsk-meteo.ru

В воскресенье, 8 декабря, существенно погода не изменится: переменная облачность, изморозь, -7…-12 днем и до -13…-23 в темное время суток. В понедельник, 9 декабря, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, -8…-13 днем и до -13….-23 в ночные часы.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени в предстоящие выходные метеорологи обещают переменную облачность, -7…-8 в светлое время суток и -10…-11 в ночные часы. Осадки в эти дни маловероятны. В первый рабочий день нового декабрьской недели существенно погода не изменится — в областной столице ожидается облачная с прояснениями погода и -9…-13.

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

Согласно долгосрочным прогнозам, относительно морозная погода в областной столице продержится до 10 декабря. После чего в Тюмень вернется околонулевая температура воздуха.

Читайте также:
Срыв ремонта детской больницы в Тюмени обернулся уголовным деломНовый антирекорд! В Тюмени ледостав на реке Тура ожидается в рекордно поздние срокиТюменский военкомат ищет более сотни разведчиков и стрелков
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика