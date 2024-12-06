Учительница в Тобольске обиделась на маму ученицы и потребовала деньги и извинения

Как оказалось, учительница употребила слово «Кошмар» в отношении одной из школьниц, а та очень сильно расстроилась, побежала и рассказала все маме. Мама пришла разбираться и назвала педагога нехорошим словом. Что это было за слово — не сообщается, однако явно довольно подозрительное и запрещенное в цивилизованном обществе.