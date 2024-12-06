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Posted 6 декабря, 11:06

Published 6 декабря, 11:06

Modified 6 декабря, 11:11

Updated 6 декабря, 11:11

Учительница в Тобольске обиделась на маму ученицы и потребовала деньги

Учительница в Тобольске обиделась на маму ученицы и потребовала деньги и извинения

6 декабря 2024, 11:06
Фото: 1MI.

Учительница в Тобольске обиделась на маму ученицы и потребовала деньги

В Тобольске развернулась небольшая драма. Учительница, проверяя домашнюю работу у одной из учениц обронила неприятное слово в отношении школьницы. Сначала обиделась она, потом обиделась мать ребенка, а затем и учительница.

Как оказалось, учительница употребила слово «Кошмар» в отношении одной из школьниц, а та очень сильно расстроилась, побежала и рассказала все маме. Мама пришла разбираться и назвала педагога нехорошим словом. Что это было за слово — не сообщается, однако явно довольно подозрительное и запрещенное в цивилизованном обществе.

Раздосадованная женщина, будучи учителем, также обиделась и решила выместить свою обиду у директора и в суде. За оскорбление чести и достоинства потребовала 200 тысяч рублей.

Это не порадовало оскорблявшую и она решила разобраться на месте. В итоге решили, что женщина выплатит педагогу 50 тысяч рублей компенсации.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени поймали уже третьего экстремиста подряд. На этот раз ингуша.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Учителя#Оскорбление
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