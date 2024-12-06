Учительница в Тобольске обиделась на маму ученицы и потребовала деньги и извинения

Posted 6 декабря, 11:06
Published 6 декабря, 11:06
Modified 6 декабря, 11:11
Updated 6 декабря, 11:11
Как оказалось, учительница употребила слово «Кошмар» в отношении одной из школьниц, а та очень сильно расстроилась, побежала и рассказала все маме. Мама пришла разбираться и назвала педагога нехорошим словом. Что это было за слово — не сообщается, однако явно довольно подозрительное и запрещенное в цивилизованном обществе.
Раздосадованная женщина, будучи учителем, также обиделась и решила выместить свою обиду у директора и в суде. За оскорбление чести и достоинства потребовала 200 тысяч рублей.
Это не порадовало оскорблявшую и она решила разобраться на месте. В итоге решили, что женщина выплатит педагогу 50 тысяч рублей компенсации.