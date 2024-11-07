Плата за «свинью»: тюменский юрист рассказал о расценках на оскорбления

Тюменский юрист рассказал, сколько придется заплатить за оскорбления

Тюменцы, как и жители других регионов, часто не стесняются в выражениях. И порою их высказывания попадают под стать. о защите чести и достоинства. Юрист Константин Долгих рассказал, сколько стоят нелестные выражения и за что можно попасть в тюрьму.

Обзывательства в законе В Российской Федерации оскорбление представляет собой грубое унижение чести и достоинства другого человека. Ответственность за это деяние регулируется статьями 5.61 Кодекса об административных правонарушениях и 282 Уголовного кодекса. «Статья 5.61 КоАП РФ касается публичных или явных оскорблений. Она описывает штрафные санкции, которые могут быть применены к нарушителям. Статья 282 УК РФ регулирует ответственность за оскорбления на почве межнациональной или иной социальной ненависти», — объясняет юрист Константин Долгих. Оскорбление является нарушением, за которое можно быть наказанным штрафом. Например, если кто-то оскорбил сотрудника полиции или исправительных учреждений, это уже считается «публичным оскорблением представителя власти». Это может привести к штрафу или исправительным работам. Кстати, в 2020 году в законодательство были внесены изменения, которые ужесточили наказание за публичные и массовые оскорбления, особенно в интернете. Пособие для тюменских детей: в Госдуме назначили цену, сколько стоит оскорбить училку Узнать подробнее Чем «дурак» отличается от «козла»? Главное в случаях оскорблений — это как используется язык, то есть какие слова или выражения должны быть использованы, чтобы считаться грубыми, нецензурными или неприличными. К тому же перед тем, как обывателю вынесет решение, текст обращения будут анализировать эксперты-лингвисты. «Здесь важен контекст, выбор выражений. В некоторых случаях даже бранные слова могут счесть неоскорбительными, а порою и что-то мягкое сочтут оскорблением.», — объясняет юрист. Иногда выражение может звучать нормально в литературном или разговорном стиле, хотя морально осуждаемо. Из своей практики и материалов гильдии лингвистов, Долгий выделил несколько категорий слов, после которых может последовать наказание. Первое из них — метафоры, подчеркивающие отрицательные качества человека, так сравнение с животным по его не лучшему проявлению можно считать оскорблением. «Как-то у нас поругались пассажир и водитель междугороднего автобуса. И там началось: козел, осел и прочие парнокопытные. Кстати, обозвать женщину „коровой“ — тоже оскорбление, как и, например, „чернильницей“, если речь о ее связи с иностранцем», — рассказывает специалист. Вторая интересная категория оскорбления — это каламбуры. Выражения в стиле «лохозавр», «дерьмократ» или «говноментатор» тоже считаются оскорбительными. Как говорит Долгих, многие ошибочно полагают, что несуществующие слова снимают с автора ответственность, однако это не так. Партия «Новые люди» предложила отменить уголовку за оскорбление депутатов Узнать подробнее Также не стоит использовать фразы, обозначающие профессии, в переносном смысле. Так, один из подозреваемых в убийстве в свой адрес слышал слово «мясник», что послужило поводом для иска о защите чести и достоинства. «И даже если бы преступление было доказано, то, по закону, так называть человека в переносном значении нельзя. Этим часто грешат в СМИ, особенно если вспомнить дело Бережного, которого какими только словами не называли», — говорит юрист. Оскорбить человека можно не только существительным, но и глаголом. Эксперты могут счесть унижающими личность слова «своровал», «скомуниздил» или «изнасиловал», если данный факт не подтвержден судебным решением. Также запрещено использовать слова с явно отрицательной оценкой, например, «предатель», «попущ» или «расист». Также под действие закона попадают нецензурные слова. «Но, опять же, здесь очень важен контекст. Если вы через слова вставляете мат, но он не направлен на оскорбление вашего собеседника, то наказания может и не последовать. Так, например, критика без непристойности и грубости, допустима», — указывает специалист. «Я не пудель в сварочных ботинках»: тюменка судится с главой села из-за оскорблений Узнать подробнее Расценки на оскорбления Ответственность за оскорбление может быть как административной, так и уголовной. Выбор мер наказания зависит от характера и обстоятельств оскорбления. По «административке» вам грозят штрафы, их размер не зависит от выбранного слова, он, скорее, завязан на обстоятельствах. Обычное оскорбление наказывается штрафом до 5 000 рублей, в случае, если речь идет о гражданском конфликте в личном разговоре. Если замешано должностное лицо, штраф возрастает до 50 000 рублей, а в случае с юридическим — до 200 000 рублей. Если оскорбление произошло публично, то для гражданских штраф составит до 10 000 рублей, для должностных лиц — до 100 000 рублей, для юридических — 700 000 рублей. Под эту категорию попадают и оскорбления в интернете. «Если оскорбление совершено повторно в течение года, размер штрафов увеличивается, и в отношении должностных и юридических лиц могут применяться дополнительные санкции, такие как дисквалификация для должностных лиц на срок до года», — указывает юрист. Есть риск стать фигурантом уголовного дела. Например, если оскорбления используются на почве национальной, расовой или иной социальной ненависти. В таких случаях нарушение квалифицируется по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает серьёзные меры наказания, включая: штраф в размере до 300 000 рублей или в размере заработка или иного дохода осуждённого за период до двух лет;

обязательные работы на срок до 360 часов;

исправительные работы на срок до одного года;

принудительные работы на срок до четырёх лет;

лишение свободы на срок до четырёх лет. Такое наказание может применяться, если оскорбление сопряжено с призывами к насилию, нарушению прав других людей, пропагандой экстремистских идей или унижением на почве расовой, национальной, религиозной принадлежности. Отдельно стоит отметить оскорбления, направленные на представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей. Согласно статье 319 УК РФ, за публичное оскорбление представителя власти, в том числе в интернете, предусмотрена уголовная ответственность, что также может повлечь штраф до 40 000 рублей, исправительные работы до года или обязательные работы до 360 часов. Воруют голосом матери! Раскрываем новые схемы мошенничества в Тюмени Узнать подробнее Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюмень вошла в топ-50 самых матерящихся городов России и заняла 17 место, по мнению аналитиков диджитал-агентства «Интериум». К такому мнению эксперты пришли, проанализировав записи соцсетей, блогов и мессенджеров. Читайте также: Такси-аферисты: тюменские пассажиры и таксисты научились обманывать друг друга Недетские аварии: почему в Тюмени регулярно происходят ДТП с несовершеннолетними? Убийственные вирусы: в Тюмени госпитализируют пациентов с опасным заболеванием