Массовый исход. Почему мигранты так активно покидают Тюмень?

Posted 4 декабря, 12:13
Published 4 декабря, 12:13
Modified 4 декабря, 12:18
Updated 4 декабря, 12:18
Как сообщает портал URA.RU, мигранты, приезжая в Тюмень, сталкиваются с очевидной проблемой. Постоянными проверками от силовиков. Также их активно ловят при проверках и рейдах на стройках, поэтому устроиться куда-то практически невозможно.
Кроме того, задерживаться в России и в Тюмени в частности мигрантам нет смысла, поскольку приезжают сюда они на заработки, а если его нет, многие попросту разворачиваются и едут домой сами, поскольку других вариантов у них нет.