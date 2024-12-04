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Posted 4 декабря, 12:13

Published 4 декабря, 12:13

Modified 4 декабря, 12:18

Updated 4 декабря, 12:18

Мигранты массово убегают из Тюмени ввиду отсутствия работы

Массовый исход. Почему мигранты так активно покидают Тюмень?

4 декабря 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney.

Мигранты массово убегают из Тюмени ввиду отсутствия работы

Мигранты в Тюмени сейчас испытывают не лучшие времена. Дело в том, что делать им в регионе по сути нечего из-за постоянных проверок силовиков. Их активно ищут и выдворяют на родину при отсутствии каких-либо необходимых документов.

Как сообщает портал URA.RU, мигранты, приезжая в Тюмень, сталкиваются с очевидной проблемой. Постоянными проверками от силовиков. Также их активно ловят при проверках и рейдах на стройках, поэтому устроиться куда-то практически невозможно.

Кроме того, задерживаться в России и в Тюмени в частности мигрантам нет смысла, поскольку приезжают сюда они на заработки, а если его нет, многие попросту разворачиваются и едут домой сами, поскольку других вариантов у них нет.

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Ранее сообщалось о том, что тюменский суд отправил на родину семью нелегальных мигрантов.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Мигранты#Новости тюмени#Нелегальные мигранты
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