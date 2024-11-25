Тюменские силовики устроили облаву на мигрантов в кафе и на рынках

Posted 25 ноября, 13:53
Published 25 ноября, 13:53
Modified 25 ноября, 13:55
Updated 25 ноября, 13:55
В Тюмени был проведен рейд в кафе, торговых павильонах и на рынках, в ходе которого были обнаружены 11 нелегальных мигрантов.
В ходе рейда полицейские выявили 11 мигрантов, у которых не оказалось документов, подтверждающих законность их пребывания на территории России.
«Собранные материалы переданы в суд для решения вопроса о выдворении нелегалов за пределы страны», — рассказали в пресс-службе.
Отметим, в последнее время усилились проверки нарушения миграционного законодательства. На минувшей неделе силовики осуществили новый рейд, направленный на проверку мигрантов.
Полицейские провели операцию в ночном клубе на Рижской, где задержали иностранных граждан для проверки их документов.
В результате проверки, проведённой с участием спецподразделения Росгвардии, сотрудники полиции обнаружили 12 правонарушений. Иностранные граждане нарушили условия своего пребывания на территории страны.
Ранее мы рассказывали о случае, когда мигрант-тракторист из Тюмени пытался откупиться от ДПС за 800 рублей.