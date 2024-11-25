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Posted 25 ноября, 13:53

Published 25 ноября, 13:53

Modified 25 ноября, 13:55

Updated 25 ноября, 13:55

Тюменские силовики устроили облаву на мигрантов в кафе и на рынках

Тюменские силовики устроили облаву на мигрантов в кафе и на рынках

25 ноября 2024, 13:53
Фото: 1MI.
Пресс-служба УМВД России по Тюменской области опубликовала итоги рейда ряда заведений общепита и торговли.

В Тюмени был проведен рейд в кафе, торговых павильонах и на рынках, в ходе которого были обнаружены 11 нелегальных мигрантов.

В ходе рейда полицейские выявили 11 мигрантов, у которых не оказалось документов, подтверждающих законность их пребывания на территории России.

«Собранные материалы переданы в суд для решения вопроса о выдворении нелегалов за пределы страны», — рассказали в пресс-службе.
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Отметим, в последнее время усилились проверки нарушения миграционного законодательства. На минувшей неделе силовики осуществили новый рейд, направленный на проверку мигрантов.

Полицейские провели операцию в ночном клубе на Рижской, где задержали иностранных граждан для проверки их документов.

В результате проверки, проведённой с участием спецподразделения Росгвардии, сотрудники полиции обнаружили 12 правонарушений. Иностранные граждане нарушили условия своего пребывания на территории страны.

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Ранее мы рассказывали о случае, когда мигрант-тракторист из Тюмени пытался откупиться от ДПС за 800 рублей.

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#Иван Солдатов#Общество#Мигранты#Новости тюмени#Сотрудники полиции#Проверки#Нелегальные мигранты
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