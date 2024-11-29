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Posted 29 ноября, 05:00

Published 29 ноября, 05:00

Modified 29 ноября, 05:02

Updated 29 ноября, 05:02

Тюменский суд отправил на родину семью нелегальных мигрантов

Тюменский суд отправил на родину семью нелегальных мигрантов

29 ноября 2024, 05:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Семью нелегальных мигрантов выдворят из России по решению Казанского районного суда. У иностранцев, матери и сына, из Республики Азербайджан отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в стране.

Нарушение режима пребывания в России обнаружили в ходе проверки сотрудники УМВД России по Казанскому району.

В судебном заседании иностранцы свою вину признали. Пояснили, что разрешения на проживание, вида на жительство, действующего патента, разрешения на работу не имеют.

Суд назначил семье мигрантов наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей с каждого, с выдворением за пределы Российской Федерации.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют ужесточить требования для специалистов из других стран, приезжающих в регион для трудоустройства. Для иностранных граждан введут запреты на ведение определенных видов трудовой деятельности.

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