Тюменский суд отправил на родину семью нелегальных мигрантов

Posted 29 ноября, 05:00
Published 29 ноября, 05:00
Modified 29 ноября, 05:02
Updated 29 ноября, 05:02
Нарушение режима пребывания в России обнаружили в ходе проверки сотрудники УМВД России по Казанскому району.
В судебном заседании иностранцы свою вину признали. Пояснили, что разрешения на проживание, вида на жительство, действующего патента, разрешения на работу не имеют.
Суд назначил семье мигрантов наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей с каждого, с выдворением за пределы Российской Федерации.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют ужесточить требования для специалистов из других стран, приезжающих в регион для трудоустройства. Для иностранных граждан введут запреты на ведение определенных видов трудовой деятельности.