Дороговато: власти сообщили, что в Тюмени не будут внедрять электробусы

В Тюмени уже был опыт использования автобуса на электричестве, но из-за проблем с зарядкой его пришлось снять с маршрута. Как сообщили «Нашему городу» в администрации города, в ближайшее время не планируется закупать новые электробусы для городского общественного транспорта.