Дороговато: власти сообщили, что в Тюмени не будут внедрять электробусы

Posted 4 декабря, 06:51
Published 4 декабря, 06:51
Modified 4 декабря, 06:53
Updated 4 декабря, 06:53
В Тюмени уже был опыт использования автобуса на электричестве, но из-за проблем с зарядкой его пришлось снять с маршрута. Как сообщили «Нашему городу» в администрации города, в ближайшее время не планируется закупать новые электробусы для городского общественного транспорта.
«Пока новые приобретать не планируем. Электробус в сравнении с газовым автобусом стоит на 7-9 миллионов рублей дороже», — сообщили корреспонденту в администрации.
Как отмечает автоэксперт Сергей Нестеров, автомобили и автобусы на электрической тяге не очень хорошо себя чувствуют в климатических условиях Сибири, а потому пока этот вид транспорта Тюмени не подходит.