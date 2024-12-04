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Posted 4 декабря, 06:51

Published 4 декабря, 06:51

Modified 4 декабря, 06:53

Updated 4 декабря, 06:53

В администрации Тюмени рассказали, почему в городе не будет электробусов.

Дороговато: власти сообщили, что в Тюмени не будут внедрять электробусы

4 декабря 2024, 06:51
Фото: 1MI. В администрации Тюмени рассказали, почему в городе не будет электробусов.

В администрации Тюмени объяснили, почему в городе не будут запускать электробусы

Сюжет
Общественный транспорт
Городские власти больше не будут покупать электробусы. Практика внедрения такого экологичного вида транспорта показала свою неэффективность. К тому же, автобус на электропитании стоит на 7-9 млн рублей дороже обычного.

В Тюмени уже был опыт использования автобуса на электричестве, но из-за проблем с зарядкой его пришлось снять с маршрута. Как сообщили «Нашему городу» в администрации города, в ближайшее время не планируется закупать новые электробусы для городского общественного транспорта.

«Пока новые приобретать не планируем. Электробус в сравнении с газовым автобусом стоит на 7-9 миллионов рублей дороже», — сообщили корреспонденту в администрации.

Как отмечает автоэксперт Сергей Нестеров, автомобили и автобусы на электрической тяге не очень хорошо себя чувствуют в климатических условиях Сибири, а потому пока этот вид транспорта Тюмени не подходит.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени пока не планируют заменять кондукторов валидаторами.

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