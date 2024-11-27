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Posted 27 ноября, 07:31

Published 27 ноября, 07:31

Modified 27 ноября, 07:33

Updated 27 ноября, 07:33

В Тюмени водитель автобуса протащил по дороге человека

Проехал несколько метров: в Тюмени водитель автобуса тащил по дороге человека

27 ноября 2024, 07:31
Фото: 1MI.

В Тюмени водитель автобуса протащил по дороге человека

Сюжет
Общественный транспорт
ЧП произошло сегодня утром на остановке «Сквер имени Немцова». По словам очевидцев, водитель автобуса №30, отъезжая от остановочного комплекса, протащил по дороге мужчину.
«Я вышла на остановке из автобуса № 81 и услышала громкие мужские крики. Обернулась, и увидела, что автобус № 30 тащит по дороге мужчину. Водитель автобуса № 81 стал сигналить, но 30-ка, не останавливаясь, уехала» — рассказали 72.RU очевидцы.

В итоге мужчина упал — он получил серьезные ушибы. От вызова бригады скорой помощи отказался.

Как выяснилось, пострадавший хотел сесть в автобус. Однако когда он, попытавшись зайти в общественный транспорт, ухватился за поручень, водитель захлопнул двери и поехал.

В настоящее время по факту произошедшего в ТПАТП № 1 проводят внутреннюю проверку.

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Ранее «Наш Город» писал, что прокуратура усилила контроль за тюменскими перевозчиками из-за многочисленных жалоб пассажиров на работу общественного транспорта. Нескольким из них уже выписаны штрафы за срывы автобусных рейсов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобус#Автобусы#Новости тюмени#Пассажиры
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