Проехал несколько метров: в Тюмени водитель автобуса тащил по дороге человека

Posted 27 ноября, 07:31
Published 27 ноября, 07:31
Modified 27 ноября, 07:33
Updated 27 ноября, 07:33
«Я вышла на остановке из автобуса № 81 и услышала громкие мужские крики. Обернулась, и увидела, что автобус № 30 тащит по дороге мужчину. Водитель автобуса № 81 стал сигналить, но 30-ка, не останавливаясь, уехала» — рассказали 72.RU очевидцы.
В итоге мужчина упал — он получил серьезные ушибы. От вызова бригады скорой помощи отказался.
Как выяснилось, пострадавший хотел сесть в автобус. Однако когда он, попытавшись зайти в общественный транспорт, ухватился за поручень, водитель захлопнул двери и поехал.
В настоящее время по факту произошедшего в ТПАТП № 1 проводят внутреннюю проверку.
Ранее «Наш Город» писал, что прокуратура усилила контроль за тюменскими перевозчиками из-за многочисленных жалоб пассажиров на работу общественного транспорта. Нескольким из них уже выписаны штрафы за срывы автобусных рейсов.