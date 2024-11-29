Полная безнаказанность. В Тюмени неизвестные начали стрельбу из огнестрела. Видео

Posted 29 ноября, 11:53
Published 29 ноября, 11:53
Modified 29 ноября, 12:00
Updated 29 ноября, 12:00
Как рассказали подписчики группы «Тюменская Слобода», стрельбу устроила группа неизвестных, которая сначала мешала местным жителям спать, а затем решила достать оружие. На записи, снятой очевидцами видно, как несколько молодых людей громко слушают музыку возле машины, затем один из мужчин что-то достает из кармана и начинает стрелять в воздух.
При этом делом уже заинтересовались в прокуратуре. Несмотря на то, что никто при случившемся не пострадал, а сама группа разъехалась, в ведомстве пообещали установить их личности и привлечь к ответственности.
Информация зарегистрирована в МО МВД России «Тюменский», проводится проверка, сообщили журналистам 72.ru в прокуратуре.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени неизвестный стрелял по автомобилю и рядом проходившим пешеходам.