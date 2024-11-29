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Posted 29 ноября, 11:53

Published 29 ноября, 11:53

Modified 29 ноября, 12:00

Updated 29 ноября, 12:00

В Тюмени неизвестные начали стрельбу из огнестрела

Полная безнаказанность. В Тюмени неизвестные начали стрельбу из огнестрела. Видео

29 ноября 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени неизвестные начали стрельбу из огнестрела

В спальных районах Тюмени объявились неизвестные, которые ночью решили хорошо провести время и открыть стрельбу в воздух из огнестрельного оружия. Разбудили и напугали они такими действиями весь район.

Как рассказали подписчики группы «Тюменская Слобода», стрельбу устроила группа неизвестных, которая сначала мешала местным жителям спать, а затем решила достать оружие. На записи, снятой очевидцами видно, как несколько молодых людей громко слушают музыку возле машины, затем один из мужчин что-то достает из кармана и начинает стрелять в воздух.

При этом делом уже заинтересовались в прокуратуре. Несмотря на то, что никто при случившемся не пострадал, а сама группа разъехалась, в ведомстве пообещали установить их личности и привлечь к ответственности.

Информация зарегистрирована в МО МВД России «Тюменский», проводится проверка, сообщили журналистам 72.ru в прокуратуре.
Видео: Тюменская слобода.
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