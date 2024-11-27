Денег не будет. Бюджету Тюмени в следующем году будет не хватать трех миллиардов

Как рассказал мэр Максим Афанасьев, городская дума утвердила главный финансовый документ на следующий год, который оказался рекордным. Большая часть расходов (56% или 27,8 миллиарда рублей) будет направлена на сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики. Еще около 8 миллиардов уйдут на реконструкции, благоустройство и ремонт дорог.