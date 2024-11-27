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Posted 27 ноября, 11:36

Published 27 ноября, 11:36

Modified 27 ноября, 12:01

Updated 27 ноября, 12:01

Бюджету Тюмени в следующем году будет не хватать трех миллиардов

Денег не будет. Бюджету Тюмени в следующем году будет не хватать трех миллиардов

27 ноября 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney.

Бюджету Тюмени в следующем году будет не хватать трех миллиардов

Сюжет
Бюджет
Тюменские власти утвердили план регионального бюджета на следующий год, но с небольшой недостачей. В 3 миллиарда.

Как рассказал мэр Максим Афанасьев, городская дума утвердила главный финансовый документ на следующий год, который оказался рекордным. Большая часть расходов (56% или 27,8 миллиарда рублей) будет направлена на сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики. Еще около 8 миллиардов уйдут на реконструкции, благоустройство и ремонт дорог.

Также деньги будут уходить на транспорт, ремонт социально значимых объектов, создание комфортной инфраструктуры и улучшение жилищных условий. На переселение и снос аварийных домов в частности.

Заложено на доходы примерно 46 миллиардов, расходы же уйдут за 49 миллиардов рублей.

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Ранее сообщалось о том, что власти Тюмени отказались расширять Старотобольский тракт.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Бюджет#Бюджеты
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