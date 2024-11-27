Денег не будет. Бюджету Тюмени в следующем году будет не хватать трех миллиардов

Posted 27 ноября, 11:36
Published 27 ноября, 11:36
Modified 27 ноября, 12:01
Updated 27 ноября, 12:01
Как рассказал мэр Максим Афанасьев, городская дума утвердила главный финансовый документ на следующий год, который оказался рекордным. Большая часть расходов (56% или 27,8 миллиарда рублей) будет направлена на сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики. Еще около 8 миллиардов уйдут на реконструкции, благоустройство и ремонт дорог.
Также деньги будут уходить на транспорт, ремонт социально значимых объектов, создание комфортной инфраструктуры и улучшение жилищных условий. На переселение и снос аварийных домов в частности.
Заложено на доходы примерно 46 миллиардов, расходы же уйдут за 49 миллиардов рублей.