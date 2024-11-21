Трехгодичный бюджет ФОМС позволит нарастить объемы бесплатной медпомощи

Согласно информации телевидения Госдумы России, бюджет ФОМС на 2025, 2026 и 2027 годы прописан с дефицитом. Прогнозируемые доходы фонда должны составить 4,339 триллиона рублей в 2025 году, 4,778 триллиона рублей в 2026 году и 5,162 триллиона рублей в 2027 году. А расходы при этом запланированы на уровне 4,476 триллиона рублей, 4,833 триллиона рублей и 5,163 триллиона рублей соответственно. Как сообщает ria.ru, дефицит будет достигать 136,6 миллиарда рублей в 2025 году, 55,4 миллиарда рублей в 2026 году и 0,8 миллиарда рублей в 2027 году.