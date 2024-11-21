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Posted 21 ноября, 15:50

Published 21 ноября, 15:50

Modified 21 ноября, 15:50

Updated 21 ноября, 15:50

Трехгодичный бюджет ФОМС позволит нарастить объемы бесплатной медпомощи

Трехгодичный бюджет ФОМС позволит нарастить объемы бесплатной медпомощи

21 ноября 2024, 15:50
Фото: 1MI.
В Государственной думе окончательно согласовали бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на следующие три года. В документ вошли важнейшие направления оказания медпомощи, такие как лечение онкологических болезней и поддержка новых субъектов РФ.

Согласно информации телевидения Госдумы России, бюджет ФОМС на 2025, 2026 и 2027 годы прописан с дефицитом. Прогнозируемые доходы фонда должны составить 4,339 триллиона рублей в 2025 году, 4,778 триллиона рублей в 2026 году и 5,162 триллиона рублей в 2027 году. А расходы при этом запланированы на уровне 4,476 триллиона рублей, 4,833 триллиона рублей и 5,163 триллиона рублей соответственно. Как сообщает ria.ru, дефицит будет достигать 136,6 миллиарда рублей в 2025 году, 55,4 миллиарда рублей в 2026 году и 0,8 миллиарда рублей в 2027 году.

Свой комментарий относительно принятого бюджета в рамках пленарного заседания в Госдуме озвучил председатель фонда Илья Баланин. Он подчеркнул, что трехгодичный бюджет даст возможность не только сохранить объемы предоставления медпомощи, но и масштабировать финансирование по таким приоритетным для россиян направлениям, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, лечение гепатита С. Баланин назвал мероприятия вышеперечисленной направленности важнейшими для снижения уровня смертности и роста продолжительности жизни.

ФОМС планирует софинансирование заработных плат медицинских работников и выплат за онкологическую диагностику, а также поддержку оказания медицинской помощи в новых регионах.

На финансовое обеспечение спецпомощи федеральными клиниками согласно действию базовой программы ОМС будет направлено 250,9 миллиарда рублей в 2025 году, 270,3 миллиарда рублей в 2026 году и 288,6 миллиарда рублей в 2027 году.

Выдвинуто предложение предусмотреть в бюджете ФОМС средства нормированного страхового запаса на ближайшие три года: 2025 год — 425,5 миллиарда рублей, 2026 год — 470 миллиардов рублей, 2027 год — 504,7 миллиарда рублей.

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