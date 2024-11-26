Прослужил почти год. В зоне СВО погиб гранатометчик из Тюменской области

Как рассказали в местной администрации, Игорь Хухоров учился в школе Ялуторовска, а после начал работать в родном городе на разных предприятиях. В зону СВО ушел по контракту в начале этого года. Был назначен гранатометчиком одного из мотострелковых подразделений.