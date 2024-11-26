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Posted 26 ноября, 10:42

Published 26 ноября, 10:42

Modified 26 ноября, 10:44

Updated 26 ноября, 10:44

В зоне СВО погиб гранатометчик из Тюменской области

Прослужил почти год. В зоне СВО погиб гранатометчик из Тюменской области

26 ноября 2024, 10:42
Фото: 1MI.

В зоне СВО погиб гранатометчик из Тюменской области

Сюжет
Бойцы СВО
Власти Ялуторовского района сообщили о гибели еще одного своего земляка — в зоне СВО при исполнении погиб гранатометчик мотострелкового отделения.

Как рассказали в местной администрации, Игорь Хухоров учился в школе Ялуторовска, а после начал работать в родном городе на разных предприятиях. В зону СВО ушел по контракту в начале этого года. Был назначен гранатометчиком одного из мотострелковых подразделений.

Прослужил он чуть меньше года, погиб при исполнении боевой задачи.

«Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге!», — написали в своих социальных сетях власти района.
Фото: Город Ялуторовск

Прощание с военнослужащим Игорем Хухоровым состоится 27 ноября.

Ранее сообщалось о том, что таксист-мигрант приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал убить.

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