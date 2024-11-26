Прослужил почти год. В зоне СВО погиб гранатометчик из Тюменской области

Posted 26 ноября, 10:42
Published 26 ноября, 10:42
Modified 26 ноября, 10:44
Updated 26 ноября, 10:44
Как рассказали в местной администрации, Игорь Хухоров учился в школе Ялуторовска, а после начал работать в родном городе на разных предприятиях. В зону СВО ушел по контракту в начале этого года. Был назначен гранатометчиком одного из мотострелковых подразделений.
Прослужил он чуть меньше года, погиб при исполнении боевой задачи.
«Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге!», — написали в своих социальных сетях власти района.
Прощание с военнослужащим Игорем Хухоровым состоится 27 ноября.
Ранее сообщалось о том, что таксист-мигрант приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал убить.