Из Тюмени до Новосибирска можно будет добраться еще быстрее

По словам местного главы региона, новая дорога сможет сократить проезд из одного региона в другой и станет местом своеобразного транзита. По трассе можно будет объехать город и при этом сэкономить во времени. Напомню, что строительство новой дороги уже одобрили в Минстрое РФ, на эту цель выделили 69 миллиардов рублей. Часть этих средств также пойдет на реализацию других значимых объектов в Омской области. Это например, аэропорт «Омск-Федоровка».