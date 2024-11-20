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Posted 20 ноября, 12:57

Published 20 ноября, 12:57

Modified 20 ноября, 13:02

Updated 20 ноября, 13:02

Из Тюмени до Новосибирска можно будет добраться еще быстрее

Из Тюмени до Новосибирска можно будет добраться еще быстрее

20 ноября 2024, 12:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Маршрут по трассе из Тюмени до Новосибирска сократится на 20 километров, все дело в планирующейся объездной дороге в Омской области, Северном обходе. Подробности рассказал местный губернатор Виталий Хоценко.

По словам местного главы региона, новая дорога сможет сократить проезд из одного региона в другой и станет местом своеобразного транзита. По трассе можно будет объехать город и при этом сэкономить во времени. Напомню, что строительство новой дороги уже одобрили в Минстрое РФ, на эту цель выделили 69 миллиардов рублей. Часть этих средств также пойдет на реализацию других значимых объектов в Омской области. Это например, аэропорт «Омск-Федоровка».

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Ранее сообщалось о том, что в строительство второй объездной дороги в Тюмени начнется в 2026 году.

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#Александр Смирнов#Общество#Строительство#Новости тюмени#Омск#Строительство дорог#Дорожное строительство#Тюмень - Омск
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