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Posted 19 ноября, 11:28

Published 19 ноября, 11:28

Modified 19 ноября, 11:39

Updated 19 ноября, 11:39

Из ЯНАО уже полдня не может вылететь самолет до Тюмени

Неограниченная задержка. Из Ямала уже полдня не может вылететь самолет до Тюмени

19 ноября 2024, 11:28
Фото: 1MI.

Из ЯНАО уже полдня не может вылететь самолет до Тюмени

В городе Надым, что в ЯНАО из-за технической неисправности застрял самолет. Изначально он должен был вылететь еще днем и приземлиться в Тюмени, однако сейчас руководство аэропорта не может назвать даже примерное время вылета.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, самолет продолжают ремонтировать и проверять на неисправности, однако сколько это займет — пассажирам не сообщают, возможно, что процесс может затянуться как минимум до конца дня.

В свою очередь, прокуратура уже взяла дело на контроль и сообщила, что всем пассажирам, чьи права были нарушены, следует обратиться в дежурную часть транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось что, тюменцам отказали в посадке в самолет из-за «технической неисправности».

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