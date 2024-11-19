Неограниченная задержка. Из Ямала уже полдня не может вылететь самолет до Тюмени

Из ЯНАО уже полдня не может вылететь самолет до Тюмени

В городе Надым, что в ЯНАО из-за технической неисправности застрял самолет. Изначально он должен был вылететь еще днем и приземлиться в Тюмени, однако сейчас руководство аэропорта не может назвать даже примерное время вылета.