Неограниченная задержка. Из Ямала уже полдня не может вылететь самолет до Тюмени

Posted 19 ноября, 11:28
Published 19 ноября, 11:28
Modified 19 ноября, 11:39
Updated 19 ноября, 11:39
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, самолет продолжают ремонтировать и проверять на неисправности, однако сколько это займет — пассажирам не сообщают, возможно, что процесс может затянуться как минимум до конца дня.
В свою очередь, прокуратура уже взяла дело на контроль и сообщила, что всем пассажирам, чьи права были нарушены, следует обратиться в дежурную часть транспортной прокуратуры.