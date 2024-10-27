Тюменцам отказали в посадке в самолет из-за «технической неисправности»

Заметим, что ситуация с нехваткой мест в самолете у российских авиакомпаний возникает уже не в первый раз. Год назад, в ноябре 2023 года, на борт самолета не пустили джазового музыканта Петра Востокова — ему не хватило места. В итоге было сорвано его выступление в Тюмени. В октябре 2023 года в посадке отказали семье с ребенком-инвалидом. Они должны были лететь в Москву на прием в больницу.