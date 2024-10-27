Тюменцам отказали в посадке в самолет из-за «технической неисправности»

Posted 27 октября, 11:36
Published 27 октября, 11:36
Modified 27 октября, 11:38
Updated 27 октября, 11:38
«Сегодня моя супруга должна была вместе с отцом-инвалидом и мамой отправиться в отпуск в Белоруссию через Москву. Но посадочный талон выдали только жене (она отказалась одна лететь), а ее родителям отказали. Представитель „Аэрофлота“ проговорилась, что не может их посадить по технической причине — сломались кресла», — сообщил тюменец.
По его словам, родителям предложили билеты в бизнес-класс на следующий самолет. Но они отказались, так как данный рейс прилетает в Москву спустя 1,5 часа после того, как вылетает борт, на который приобретены билеты до Белоруссии.
«По вине авиакомпании отпуск испорчен. В общей сложности наша семья потеряла порядка 100 тысяч рублей. Мы уже написали претензию авиакомпании. Но проблема в том, что жене, например, точно не возместят деньги за билеты, ведь она, получается, могла, но сама не полетела», — рассказал тюменец 72.RU.
Заметим, что ситуация с нехваткой мест в самолете у российских авиакомпаний возникает уже не в первый раз. Год назад, в ноябре 2023 года, на борт самолета не пустили джазового музыканта Петра Востокова — ему не хватило места. В итоге было сорвано его выступление в Тюмени. В октябре 2023 года в посадке отказали семье с ребенком-инвалидом. Они должны были лететь в Москву на прием в больницу.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аэропорт Рощино с сегодняшнего дня перешел на зимнее расписание. В этом сезоне для тюменцев будут доступны 39 прямых направлений, в том числе 9 в страны СНГ и дальнего зарубежья.