Снегодождь и ветер: синоптики дали прогноз на вторую половину ноября в Тюмени

Posted 17 ноября, 12:36
Published 17 ноября, 12:36
Modified 17 ноября, 12:38
Updated 17 ноября, 12:38
В понедельник, 18 ноября, метеорологи прогнозируют на юге Тюменской области переменую облачность, гололедные явления, в северных районах осадки в виде мокрого снега. Максимальная дневная температура воздуха составит +3…-2, ночью столбики термометров покажут +1.-4, скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.
Во вторник и среду, 18 и 20 ноября, существенно погода не изменится: небольшие осадки в виде мокрого снега в отдельных районах тюменского региона, переменная облачность, +3…-4 в дневные часы и до 0…-7 в темное время суток.
В Тюмени 18 ноября ожидается пасмурная погода без осадков, ветер до 10 м/с, среднесуточная температура воздуха составит +2…+3. Во вторник и среду существенно погода не поменяется. В четверг, 21 ноября, на областную столицу обрушится очередная порция дождя со снегом, ожидается небольшое похолодание до 0…-4.
В пятницу и субботу, 22 ноября и 23 ноября, в областную столицу вернется солнечная погода. Осадки в эти дни маловероятны, максимальная дневная температура воздуха составит -1…-2, в темное время суток ожидается до -5.