nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 12:36

Published 17 ноября, 12:36

Modified 17 ноября, 12:38

Updated 17 ноября, 12:38

В Тюмени похолодает к концу следующей недели

Снегодождь и ветер: синоптики дали прогноз на вторую половину ноября в Тюмени

17 ноября 2024, 12:36
Фото: 1MI.

В Тюмени похолодает к концу следующей недели

Небесная канцелярия на предстоящей рабочей неделе погодой радовать жителей Тюменской области не будет. На юге региона ожидаются околонулевая температура воздуха, мокрый снег и ветер с порывами до 17 м/с.

В понедельник, 18 ноября, метеорологи прогнозируют на юге Тюменской области переменую облачность, гололедные явления, в северных районах осадки в виде мокрого снега. Максимальная дневная температура воздуха составит +3…-2, ночью столбики термометров покажут +1.-4, скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.

Во вторник и среду, 18 и 20 ноября, существенно погода не изменится: небольшие осадки в виде мокрого снега в отдельных районах тюменского региона, переменная облачность, +3…-4 в дневные часы и до 0…-7 в темное время суток.

Фото: оmsk-meteo.ru

В Тюмени 18 ноября ожидается пасмурная погода без осадков, ветер до 10 м/с, среднесуточная температура воздуха составит +2…+3. Во вторник и среду существенно погода не поменяется. В четверг, 21 ноября, на областную столицу обрушится очередная порция дождя со снегом, ожидается небольшое похолодание до 0…-4.

В пятницу и субботу, 22 ноября и 23 ноября, в областную столицу вернется солнечная погода. Осадки в эти дни маловероятны, максимальная дневная температура воздуха составит -1…-2, в темное время суток ожидается до -5.

Читайте также:
Итоги недели: война за ИЖС в Перевалово, гололед в Тюмени и пропавшие детиПо вине тюменского врача скончалась пациентка. Он до сих пор работает в больницеКурсант ТВВИКУ украл гуманитарную помощь для СВО. Ему помогали родители
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика