За плохие слова. На вокзале в Тюмени из поезда выгнали вахтовика-сквернослова

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, мужчина ехал на поезде Новый Уренгой — Москва и мешал пассажирам, матерясь и не давая спать. После этого соседи по вагону сделали ему замечание, однако вахтовик не реагировал, тогда на остановке в Тюмени пришлось обратиться к транспортной полиции.