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Posted 14 ноября, 10:38

Published 14 ноября, 10:38

Modified 14 ноября, 10:47

Updated 14 ноября, 10:47

На вокзале в Тюмени из поезда выгнали вахтовика-сквернослова

За плохие слова. На вокзале в Тюмени из поезда выгнали вахтовика-сквернослова

14 ноября 2024, 10:38
Фото: 1MI.

На вокзале в Тюмени из поезда выгнали вахтовика-сквернослова

В Тюмени выгнали из поезда омского вахтовика, который мешал ехать другим пассажирам. Приставать — не приставал, зато использовал бранную лексику, что тоже не понравилось соседям по вагону.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, мужчина ехал на поезде Новый Уренгой — Москва и мешал пассажирам, матерясь и не давая спать. После этого соседи по вагону сделали ему замечание, однако вахтовик не реагировал, тогда на остановке в Тюмени пришлось обратиться к транспортной полиции.

Выяснилось, что мужчина ехал домой в Омск после вахты в Новом Уренгое. С поезда его выгнали и оштрафовали на 500 рублей. Новый билет мужчине придется покупать самому и ждать нового ЖД рейса.

В Тюмени по техническим причинам стали чаще задерживаться поезда
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Ранее сообщалось о том, что в Тобольске задержали женщину, ехавшую между вагонов поезда.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Поезда#Пьяный дебош#Дебоширство
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