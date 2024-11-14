За плохие слова. На вокзале в Тюмени из поезда выгнали вахтовика-сквернослова

Posted 14 ноября, 10:38
Published 14 ноября, 10:38
Modified 14 ноября, 10:47
Updated 14 ноября, 10:47
Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, мужчина ехал на поезде Новый Уренгой — Москва и мешал пассажирам, матерясь и не давая спать. После этого соседи по вагону сделали ему замечание, однако вахтовик не реагировал, тогда на остановке в Тюмени пришлось обратиться к транспортной полиции.
Выяснилось, что мужчина ехал домой в Омск после вахты в Новом Уренгое. С поезда его выгнали и оштрафовали на 500 рублей. Новый билет мужчине придется покупать самому и ждать нового ЖД рейса.