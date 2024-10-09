Проехалась зайцем. В Тобольске задержали женщину, ехавшую между вагонов поезда

Posted 9 октября, 11:16
Published 9 октября, 11:16
Modified 9 октября, 11:22
Updated 9 октября, 11:22
Как рассказала женщина при задержании, на поезд она забралась еще во время остановки в Тобольске. Задержанной оказалась женщина из Каменска-Уральского, она планировала доехать до Ямала зайцем, поскольку денег на поездку по билетам у нее при себе не было.
Ранее до Тюмени она тоже добиралась за бесплатно, но на попутках.
После беседы женщине назначили штраф — теперь она должна заплатить две тысячи рублей.
Ранее сообщалось о том, что скоростная электричка «Финист» начнет курсировать из Тюмени в Екатеринбург и Омск.