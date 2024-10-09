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Posted 9 октября, 11:16

Published 9 октября, 11:16

Modified 9 октября, 11:22

Updated 9 октября, 11:22

В Тобольске задержали женщину, ехавшую между вагонов поезда

Проехалась зайцем. В Тобольске задержали женщину, ехавшую между вагонов поезда

9 октября 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney

В Тобольске задержали женщину, ехавшую между вагонов поезда

В Тобольске сотрудники транспортной прокуратуры задержали женщину, решившую поехать до места работы на сцепке между вагонами поезда. Так она хотела доехать до Нового Уренгоя.

Как рассказала женщина при задержании, на поезд она забралась еще во время остановки в Тобольске. Задержанной оказалась женщина из Каменска-Уральского, она планировала доехать до Ямала зайцем, поскольку денег на поездку по билетам у нее при себе не было.

Ранее до Тюмени она тоже добиралась за бесплатно, но на попутках.

После беседы женщине назначили штраф — теперь она должна заплатить две тысячи рублей.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Поезда#Поезд
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