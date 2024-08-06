«Вся жизнь пролетает перед глазами». Тюменка Алена Водонаева рассказала об инсультах

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
По словам Алены Водонаевой, три года назад она пережила 2 инсульта на нервной почве. Теперь она легче справляется со стрессом и проблемными ситуациями.
— Ты просто понимаешь, что вот он, финал. Ты в шоке, у тебя происходит молниеносная переоценка ценностей. Когда люди говорят, что вся жизнь пролетает перед глазами, это так. Когда есть дети, ты понимаешь, ради чего нужно вернуться, — рассказала российская телеведущая.
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» добавила, что после пережитого старается беречь себя, не допускает в свою жизнь то, что может вывести ее из равновесия. Она подчеркнула, что проще стала относиться к расставаниям в романтических отношениях.
— Сегодня полюбила, завтра разлюблю. У меня душа болит только за самых близких и сына, — прокомментировала звезда.
Напомним, Алена Водонаева потеряла часть заработка после «голой» вечеринки Ивлеевой.
Ранее «Наш город» писал о том, что Алена Водонаева назвала жителей Тюмени дикарями. В своем Telegram-канале она поделилась впечатлениями от посещения СПА-зоны в одном из отелей города.