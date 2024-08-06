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Алена Водонаева

«Вся жизнь пролетает перед глазами». Тюменка Алена Водонаева рассказала об инсультах

6 августа 2024, 11:33
Фото: Алена Водонаева / ВКонтакте
Алена Водонаева

Тюменка Алена Водонаева рассказала о перенесенных инсультах

Уроженка Тюмени, телеведущая и журналистка Алена Водонаева рассказала о двух пережитых инсультах на интервью у Ляйсан Утяшевой, опубликованном на известной видеоплатформе.

По словам Алены Водонаевой, три года назад она пережила 2 инсульта на нервной почве. Теперь она легче справляется со стрессом и проблемными ситуациями.

— Ты просто понимаешь, что вот он, финал. Ты в шоке, у тебя происходит молниеносная переоценка ценностей. Когда люди говорят, что вся жизнь пролетает перед глазами, это так. Когда есть дети, ты понимаешь, ради чего нужно вернуться, — рассказала российская телеведущая.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» добавила, что после пережитого старается беречь себя, не допускает в свою жизнь то, что может вывести ее из равновесия. Она подчеркнула, что проще стала относиться к расставаниям в романтических отношениях.

— Сегодня полюбила, завтра разлюблю. У меня душа болит только за самых близких и сына, — прокомментировала звезда.

Напомним, Алена Водонаева потеряла часть заработка после «голой» вечеринки Ивлеевой.

Алена Водонаева назвала жителей Тюмени дикарями
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Ранее «Наш город» писал о том, что Алена Водонаева назвала жителей Тюмени дикарями. В своем Telegram-канале она поделилась впечатлениями от посещения СПА-зоны в одном из отелей города.

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