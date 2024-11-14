Под окнами дома в Тюмени нашли тело женщины

Posted 14 ноября, 02:22
Published 14 ноября, 02:22
Modified 14 ноября, 02:24
Updated 14 ноября, 02:24
Вчера вечером, 13 ноября 2024 года, на улице Полевой, 109 в Тюмени обнаружен труп женщины. Очевидцы в соцсетях сообщили, что она выпала из окна.
В следственном комитете по Тюменской области подтвердили факт гибели и заявили, что на данный момент следов криминального характера не выявлено.
Следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего и устанавливают личность погибшей.
В октябре этого года мы писали, как тюменец выпал из окна на улице Мельникайте. К счастью, он выжил: высота была небольшая.