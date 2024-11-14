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Posted 14 ноября, 02:22

Published 14 ноября, 02:22

Modified 14 ноября, 02:24

Updated 14 ноября, 02:24

Под окнами дома в Тюмени нашли тело женщины

Под окнами дома в Тюмени нашли тело женщины

14 ноября 2024, 02:22
Фото: 1MI.
Тюменка выпала из окна при неизвестных обстоятельствах.

Вчера вечером, 13 ноября 2024 года, на улице Полевой, 109 в Тюмени обнаружен труп женщины. Очевидцы в соцсетях сообщили, что она выпала из окна.

В следственном комитете по Тюменской области подтвердили факт гибели и заявили, что на данный момент следов криминального характера не выявлено.

Фото: «ЧП Тюмень»

Следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего и устанавливают личность погибшей.

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В октябре этого года мы писали, как тюменец выпал из окна на улице Мельникайте. К счастью, он выжил: высота была небольшая.

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