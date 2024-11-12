Для тюменских школьников хотят ввести практическую часть ЕГЭ

Posted 12 ноября, 03:48
Published 12 ноября, 03:48
Modified 12 ноября, 03:50
Updated 12 ноября, 03:50
Сейчас эксперты в сфере образования обсуждают новую инициативу. Вероятно, скоро ее опробуют в тестовом режиме. Для начала необходимо убедиться, что все школы смогут обеспечить материально-техническую базу для проведения такого экзамена.
«Было бы очень хорошо, чтобы по таким научным предметам, как физика, химия в первую очередь, возможно, биология, проводилась бы… экспериментальная часть», — заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Ранее мы писали, что выпускникам 2026 года вместо трех ЕГЭ нужно будет сдать четыре. Это может ударить по карману их родителей, так как многим придется экстренно готовиться к еще одному экзамену и нанимать дорогостоящих репетиторов.