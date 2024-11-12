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Posted 12 ноября, 03:48

Published 12 ноября, 03:48

Modified 12 ноября, 03:50

Updated 12 ноября, 03:50

Для тюменских школьников хотят ввести практическую часть ЕГЭ

Для тюменских школьников хотят ввести практическую часть ЕГЭ

12 ноября 2024, 03:48
Фото: 1MI.
В ближайшем будущем могут ввести практическую часть ЕГЭ по физике, химии и биологии. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на Рособрнадзор. В таком случае изменения коснутся школьников всех регионов страны, включая Тюменскую область.

Сейчас эксперты в сфере образования обсуждают новую инициативу. Вероятно, скоро ее опробуют в тестовом режиме. Для начала необходимо убедиться, что все школы смогут обеспечить материально-техническую базу для проведения такого экзамена.

«Было бы очень хорошо, чтобы по таким научным предметам, как физика, химия в первую очередь, возможно, биология, проводилась бы… экспериментальная часть», — заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
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Ранее мы писали, что выпускникам 2026 года вместо трех ЕГЭ нужно будет сдать четыре. Это может ударить по карману их родителей, так как многим придется экстренно готовиться к еще одному экзамену и нанимать дорогостоящих репетиторов.

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#Татьяна Курганова#Образование#Школьники#Экзамены#ЕГЭ#Физика#Биология#Рособрнадзор#Химия
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