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Posted 28 октября, 11:19

Published 28 октября, 11:19

Modified 28 октября, 11:21

Updated 28 октября, 11:21

Дмитрий Артюхов наградил финалистов конкурса «Большая перемена» в Крыму

Дмитрий Артюхов наградил финалистов конкурса «Большая перемена» в Крыму

28 октября 2024, 11:19
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО
Сюжет
Конкурс
280 человек получили образовательные сертификаты.

Глава комиссии Госсовета по направлению «Молодежь и дети», губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в международном детском центре «Артек» наградил финалистов флагманского проекта «Движения Первых» — «Большой перемены». 280 ребят, из которых 11 — ямальцы, получили образовательные сертификаты номиналом 1 млн, 200 и 100 тысяч рублей.

Удивительная атмосфера дружбы царит на «Большой перемене». Участники конкурса как одна большая семья, где все поддерживают друг друга. Когда смотрю на сегодняшнюю молодежь, понимаю, что у них все получится, потому что они чувствуют поддержку своей семьи, наставников, с которыми, уверен, им повезло, а главное — поддержку нашей великой Родины. Убежден, что впереди у нашей молодежи прекрасное будущее, — отметил Дмитрий Артюхов.

Он осмотрел экспозону со стендами таких крупных российских компаний, как «Росатом», «Роскосмос», ОАО «РЖД», VK, Университет Иннополис. Также глава профильной комиссии Госсовета присоединился к неформальной беседе у костра, в которой приняли участие 30 победителей «Большой перемены» разных лет. Они обсудили будущее конкурса и делились впечатлениями от прошедших пяти сезонов. Сегодня Дмитрий Артюхов пообщается с участниками конкурса и примет участие в церемонии закрытия финала, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Пятый юбилейный конкурс «Большая перемена» президентской платформы «Россия — страна возможностей» объединил 1500 старшеклассников из всех регионов страны. Для финалистов подготовили насыщенную программу, встречи с экспертами образования, медиа и спорта, воспитания и просвещения. Все конкурсные этапы пятого сезона объединены темой Года семьи.

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