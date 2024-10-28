Дмитрий Артюхов наградил финалистов конкурса «Большая перемена» в Крыму

Он осмотрел экспозону со стендами таких крупных российских компаний, как «Росатом», «Роскосмос», ОАО «РЖД», VK, Университет Иннополис. Также глава профильной комиссии Госсовета присоединился к неформальной беседе у костра, в которой приняли участие 30 победителей «Большой перемены» разных лет. Они обсудили будущее конкурса и делились впечатлениями от прошедших пяти сезонов. Сегодня Дмитрий Артюхов пообщается с участниками конкурса и примет участие в церемонии закрытия финала, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.