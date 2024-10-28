Дмитрий Артюхов наградил финалистов конкурса «Большая перемена» в Крыму

Posted 28 октября, 11:19
Published 28 октября, 11:19
Modified 28 октября, 11:21
Updated 28 октября, 11:21
Глава комиссии Госсовета по направлению «Молодежь и дети», губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в международном детском центре «Артек» наградил финалистов флагманского проекта «Движения Первых» — «Большой перемены». 280 ребят, из которых 11 — ямальцы, получили образовательные сертификаты номиналом 1 млн, 200 и 100 тысяч рублей.
Удивительная атмосфера дружбы царит на «Большой перемене». Участники конкурса как одна большая семья, где все поддерживают друг друга. Когда смотрю на сегодняшнюю молодежь, понимаю, что у них все получится, потому что они чувствуют поддержку своей семьи, наставников, с которыми, уверен, им повезло, а главное — поддержку нашей великой Родины. Убежден, что впереди у нашей молодежи прекрасное будущее, — отметил Дмитрий Артюхов.
Он осмотрел экспозону со стендами таких крупных российских компаний, как «Росатом», «Роскосмос», ОАО «РЖД», VK, Университет Иннополис. Также глава профильной комиссии Госсовета присоединился к неформальной беседе у костра, в которой приняли участие 30 победителей «Большой перемены» разных лет. Они обсудили будущее конкурса и делились впечатлениями от прошедших пяти сезонов. Сегодня Дмитрий Артюхов пообщается с участниками конкурса и примет участие в церемонии закрытия финала, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Пятый юбилейный конкурс «Большая перемена» президентской платформы «Россия — страна возможностей» объединил 1500 старшеклассников из всех регионов страны. Для финалистов подготовили насыщенную программу, встречи с экспертами образования, медиа и спорта, воспитания и просвещения. Все конкурсные этапы пятого сезона объединены темой Года семьи.