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Posted 11 ноября, 12:57

Published 11 ноября, 12:57

Modified 11 ноября, 13:09

Updated 11 ноября, 13:09

Под Тюменью рыбак провалился под лед и утонул

Первый провал. Под Тюменью рыбак провалился под лед и утонул

11 ноября 2024, 12:57
Фото: 1MI.

Под Тюменью рыбак провалился под лед и утонул

Сюжет
Рыбалка
В Нижнетавдинском районе достали первого рыбака в конце года, решившимся на подледную рыбалку. Он не выжил.

Сообщается, что 48-летний мужчина приехал на промысел специально, не оценив хрупкость льда и провалился. Выбрать он не смог, утонул, и пропал без вести. Искать его начали водолазы, найдя как раз под водой.

Пока что это первый случай в конце года, однако сотрудники МЧС уже предупреждают о том, что выходить на лед еще опасно. В регионе до сих пор не установился стабильный минус и выход на реку может быть чреват, в большинстве случаев лед просто треснет даже при небольшом давлении или весе.

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Ранее сообщалось о том, что тюменским рыболовам запретили выходить на водоемы.

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