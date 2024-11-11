Первый провал. Под Тюменью рыбак провалился под лед и утонул

Posted 11 ноября, 12:57
Published 11 ноября, 12:57
Modified 11 ноября, 13:09
Updated 11 ноября, 13:09
Сообщается, что 48-летний мужчина приехал на промысел специально, не оценив хрупкость льда и провалился. Выбрать он не смог, утонул, и пропал без вести. Искать его начали водолазы, найдя как раз под водой.
Пока что это первый случай в конце года, однако сотрудники МЧС уже предупреждают о том, что выходить на лед еще опасно. В регионе до сих пор не установился стабильный минус и выход на реку может быть чреват, в большинстве случаев лед просто треснет даже при небольшом давлении или весе.