Первый провал. Под Тюменью рыбак провалился под лед и утонул

Пока что это первый случай в конце года, однако сотрудники МЧС уже предупреждают о том, что выходить на лед еще опасно. В регионе до сих пор не установился стабильный минус и выход на реку может быть чреват, в большинстве случаев лед просто треснет даже при небольшом давлении или весе.