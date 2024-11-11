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Posted 11 ноября, 10:18

Published 11 ноября, 10:18

Modified 11 ноября, 10:30

Updated 11 ноября, 10:30

Многодетная тоболячка работала наркокурьером, а деньги тратила на себя

НЕ ради детей. Многодетная тоболячка работала наркокурьером за дозы

11 ноября 2024, 10:18
Фото: 1MI.

Многодетная тоболячка работала наркокурьером, а деньги тратила на себя

Сюжет
Наркотики
В Тобольске вынесли приговор матери четырех детей, наркоманке, закладчице и ранее судимой женщине. Выйдя с мест не столь отдаленных, она успела нарожать детей, но матерью героиней не стала.

Как сообщили в пресс-службе судов, женщина вышла из тюрьмы и за примерно 4 года успела родить четверых детей. Но это ее не образумило, и вскоре вместе с сожителем она вновь начала употреблять.

Выяснилось, что за детьми пара, конечно, не следила, один из детей даже успел выпасть из окна пятого этажа многоэтажного дома, тогда детей из семьи и изъяли, да и сама мать получала лживым способом деньги, как мать одиночка.

После женщина решила подзаработать и заиметь дозу, отчего стала раскладывать закладки, что привело к задержанию, при аресте свою вину она признала, а уже на суде — стала отказываться от своих слов.

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С учетом всех обстоятельств, суд приговорил женщину к 9 годам лишения свободы. Вину закладчица так и не признала.

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#Александр Смирнов#Общество#Наркотики#Криминал#Тюменский суд
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