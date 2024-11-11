НЕ ради детей. Многодетная тоболячка работала наркокурьером за дозы

Posted 11 ноября, 10:18
Published 11 ноября, 10:18
Modified 11 ноября, 10:30
Updated 11 ноября, 10:30
Как сообщили в пресс-службе судов, женщина вышла из тюрьмы и за примерно 4 года успела родить четверых детей. Но это ее не образумило, и вскоре вместе с сожителем она вновь начала употреблять.
Выяснилось, что за детьми пара, конечно, не следила, один из детей даже успел выпасть из окна пятого этажа многоэтажного дома, тогда детей из семьи и изъяли, да и сама мать получала лживым способом деньги, как мать одиночка.
После женщина решила подзаработать и заиметь дозу, отчего стала раскладывать закладки, что привело к задержанию, при аресте свою вину она признала, а уже на суде — стала отказываться от своих слов.
С учетом всех обстоятельств, суд приговорил женщину к 9 годам лишения свободы. Вину закладчица так и не признала.
Ранее сообщалось о том, что тюменец прикинулся сотрудником и украл у пенсионерки деньги.