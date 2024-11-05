Покупал мотоциклы в Тюмени. Спустя 30 лет задержали серийного убийцу-бизнесмена

Выяснилось, что девочкам было по 13 лет, они обе из неблагополучных семей и находились на учете в инспекции по делам несовершеннолетних из-за регулярных побегов из дома, пропусков учебы и даже участия в кражах. В последнее время они подрабатывали в торговых киосках. Несмотря на свой юный возраст, девочки курили и злоупотребляли алкоголем.