Покупал мотоциклы в Тюмени. Спустя 30 лет задержали серийного убийцу-бизнесмена

Posted 5 ноября, 08:14
Published 5 ноября, 08:14
Modified 5 ноября, 08:16
Updated 5 ноября, 08:16
Согласно версии следствия, преступление произошло в октябре 1994 года, когда тела школьниц были сброшены на берег Чусовского озера. 17 октября рыбаки сделали ужасную находку — они обнаружили трупы двух девочек. Неизвестные преступники пытались скрыть следы убийства, облив тела горючей жидкостью и подожгли. Тем не менее, плоть не успела сильно обгореть.
В тот день, около 15:30, на 17-м километре Чусовского тракта, в 150 метрах от туберкулезного санатория, мужчины, возвращаясь с рыбалки, наткнулись на сгоревшие тела.
«Тела их были зверски исколоты. Скорее всего, трупы везли сюда, чтобы сбросить в Чусовское озеро, но дорогу машине, видимо, преградила траншея, так что преступники вынуждены были выбросить страшный груз в этом болотистом месте», — писала тогда газета «Вечерний Екатеринбург».
После того, как информация о смерти появилась в СМИ, полиция начала опрашивать потенциальных свидетелей побега преступников. Стало известно, что у одного из мужчин был ремень с надписью USA на пряжке.
Выяснилось, что девочкам было по 13 лет, они обе из неблагополучных семей и находились на учете в инспекции по делам несовершеннолетних из-за регулярных побегов из дома, пропусков учебы и даже участия в кражах. В последнее время они подрабатывали в торговых киосках. Несмотря на свой юный возраст, девочки курили и злоупотребляли алкоголем.
Источник «КП-Екатеринбург» в силовых структурах сообщил, что Шевнин и Кузнецов были среди подозреваемых, задержанных по «горячим следам» осенью 1994 года. Однако доказательств для предъявления обвинения в убийстве тогда не хватило.
В итоге оба стали фигурантами уголовного дела по статье 119 РСФСР, касающейся других девочек. По тому делу Шевнин и Кузнецов были признаны виновными и осуждены.
В Свердловском главке полиции сообщили, что один из фигурантов дела об убийстве девочек ранее был судим по статьям 119 УК РСФСР, 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», 158 УК РФ «Кража» и 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Вероятно, это относится к Василию Кузнецову. В то время как у Андрея Шевнина в прошлом числятся только вышеупомянутая статья 119 УК РСФСР и судимость по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
В окружении бизнесмена рассказали, что у Шевнина есть несколько квартир, а одним из его увлечений были мотоциклы.
«Андрей, как правило, покупал мотоциклы не в Екатеринбурге. Чаще всего в Тюмени. Он, как и многие, большой поклонник Harley-Davidson. Насколько я понимаю, это было обусловлено тем, что он не состоял в местном движении байкеров. Знаю, что он покупал новый мотоцикл за 2 миллиона рублей. Это было еще до санкций. А потом он покупал за 3,5 миллиона модель с пробегом», — объяснил собеседник.
В отличие от своего давнего знакомого, Шевнина в суде поддерживали мать, жена и сын. Женщины обратились с просьбой отпустить главу семьи под домашний арест, но это не дало результата. Андрея, как и Василия, отправили в СИЗО до 22 декабря.
Бывший следователь СКР по особо важным делам Дмитрий Ушаков отметил, что преступление могло быть раскрыто благодаря сравнительному анализу старых образцов ДНК, обнаруженных на месте убийства девочек.
«Есть внутрикамерная разработка, которая запрещена. Или второй способ научный — когда криминалист ездит по отделам и собирает экспертизы, которые ранее не смогли соотнести по ДНК», — рассказал Ушаков.
Ранее, когда следователь прибывал на место преступления, он собирал биологические образцы для анализа. Затем эти образцы упаковывались и высушивались. Спустя годы, если дело оставалось нераскрытым, образцы отправляли в экспертный центр, где их сравнивали с генетическими данными потенциальных преступников. На Земле еще не родилось столько людей, чтобы у двоих была идентичная ДНК.
В Следственном комитете воздержались от предоставления более подробных комментариев до завершения расследования и передачи уголовного дела в суд.
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