Спросил за брата. Под Тюменью малолетний избил полицейского

Posted 6 ноября, 11:16
Published 6 ноября, 11:16
Modified 6 ноября, 11:22
Updated 6 ноября, 11:22
Как рассказали в правоохранительных органах, полицейский дежурил у местного военкомата. В какой-то момент к нему подъехала машина, откуда вышел малолетний и начал конфликт из-за того, что к ответственности привлекли его брата. После словесной перепалки преступник кинулся и начал бить полицейского по голове. Повалив на землю, запинал и начал оскорблять.
Все это при этом видел начальник патрульного, но вмешиваться не стал. Его с работы уволили, а нападавшего, из-за возраста, отправили на принудительные работы на два года.