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Posted 6 ноября, 11:16

Published 6 ноября, 11:16

Modified 6 ноября, 11:22

Updated 6 ноября, 11:22

Под Тюменью малолетний избил полицейского

Спросил за брата. Под Тюменью малолетний избил полицейского

6 ноября 2024, 11:16
Фото: 1MI.

Под Тюменью малолетний избил полицейского

Сюжет
Драка
У военного комиссариата в Заводоуковске напали и избили полицейского. Напали на него во время дежурства, хотели выяснить отношения из-за того, что правоохранители неправильно поступили в отношении кровного родственника.

Как рассказали в правоохранительных органах, полицейский дежурил у местного военкомата. В какой-то момент к нему подъехала машина, откуда вышел малолетний и начал конфликт из-за того, что к ответственности привлекли его брата. После словесной перепалки преступник кинулся и начал бить полицейского по голове. Повалив на землю, запинал и начал оскорблять.

Все это при этом видел начальник патрульного, но вмешиваться не стал. Его с работы уволили, а нападавшего, из-за возраста, отправили на принудительные работы на два года.

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Ранее сообщалось о том, что в туалете тюменской школы жестоко избили девочку.

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#Александр Смирнов#Происшествия#Драка#Новости тюмени#Сотрудники полиции
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