Спросил за брата. Под Тюменью малолетний избил полицейского

Как рассказали в правоохранительных органах, полицейский дежурил у местного военкомата. В какой-то момент к нему подъехала машина, откуда вышел малолетний и начал конфликт из-за того, что к ответственности привлекли его брата. После словесной перепалки преступник кинулся и начал бить полицейского по голове. Повалив на землю, запинал и начал оскорблять.